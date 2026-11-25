Jesús María. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Municipalidad dio a conocer las principales acciones de prevención que desarrolló durante el año desde el área dedicada, especialmente, a esta materia.

Durante 2026, realizó 152 primeras escuchas a mujeres y disidencias en situación de violencia, como parte de un programa de atención integral que brinda orientación y acompañamiento.

También se contempló el fortalecimiento de la autonomía económica, con la gestión de 62 becas de apoyo económico y propuestas junto al área de Políticas Sociales, como el programa Pan de Barrio.

En articulación con Campus Norte, de la UNC, cuatro escuelas públicas de Nivel Medio, participaron de una jornada intercolegial de Educación Sexual Integral (ESI) y prevención de la violencia de género.

En este espacio, 180 jóvenes recibieron certificación universitaria como agentes de prevención comunitaria, incorporando herramientas para identificar, prevenir y contribuir a transformar las distintas expresiones de violencia en los vínculos adolescentes, así como promover relaciones saludables.

Además, se desarrolló una pre jornada de formación que convocó a 135 profesores de Educación Física y educadores de los tres niveles educativos, con puntaje docente, en articulación con la Inspección de Educación Física y el Instituto Superior Zarela Moyano de Toledo.

Como parte de un abordaje integral, la Municipalidad sostiene el Dispositivo Integral de Abordaje con Varones (DIAV), un espacio de reflexión psicoeducativa que contó con la participación de 123 varones que fueron derivados al dispositivo. Actualmente, el trabajo incluye cuatro grupos, con un total de 61 participantes.

Con estas acciones, la Municipalidad de Jesús María sigue impulsando espacios que permiten involucrar a todos en la prevención de las violencias de género y en la construcción de vínculos saludables.

25-11-2026