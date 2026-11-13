Dos hechos de tránsito más

Colonia Caroya. En horas de la tarde del jueves, en la intersección de las calles 40 y 14, se registró un hecho de tránsito protagonizado por una camioneta Fiat Fiorino, conducida por un hombre de 74 años, y una motocicleta Honda XR 190 cc, guiada por un joven de 23.

Como consecuencia del impacto, el motociclista sufrió traumatismos varios y fractura de muñeca izquierda.

En otro hecho, en el cruce de las calles 26 y 41, un motociclista de 26 años sufrió una fractura de muñeca derecha al chocar con un camión Mercedes-Benz conducido por un hombre de 37 años.

A los dos lesionados los asistió un servicio de emergencias y, posteriormente, los trasladó al Hospital Regional Vicente Agüero para una mejor valoración médica.

13-11-2026