El Gobierno provincial distribuyó más de 345 millones de pesos en aportes para instituciones del Departamento Totoral

Toda la zona. En una importante jornada de trabajo territorial, el Gobierno de la Provincia de Córdoba concretó la entrega de 69 aportes económicos a instituciones de distintas localidades del Departamento Totoral, en el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional.

La inversión total supera los 345 millones de pesos y representa un respaldo económico para numerosas organizaciones que cumplen un papel fundamental en la vida social, educativa, deportiva y comunitaria de la región.

La actividad contó con la participación del legislador Víctor Molina, quien acompañó las distintas instancias de entrega junto a funcionarios provinciales, intendentes y presidentes comunales.

Se trata de una iniciativa que había sido anunciada en agosto pasado por el gobernador Martín Llaryora durante una recorrida por el Departamento, oportunidad en la que había destacado el trabajo articulado con los gobiernos locales para identificar las necesidades de las instituciones y canalizar sus respectivos pedidos.

El programa apunta, precisamente, a fortalecer a organizaciones que, muchas veces con recursos limitados y gracias al compromiso de sus integrantes, sostienen actividades indispensables para cada comunidad: clubes deportivos, cooperadoras escolares, agrupaciones gauchas, centros de jubilados, academias de danza, entidades religiosas, cooperativas y centros de salud, entre otros espacios.

Candelaria, Cañada de Luque y Capilla de Sitón: más de 170 millones

Uno de los primeros puntos de la jornada fue Candelaria, donde junto a Claudia Acosta, directora general de Municipios, y el presidente comunal Claudio Luna, se concretó la entrega de 10 subsidios por un monto total de 50 millones de pesos.

Posteriormente, la actividad continuó en Cañada de Luque. Allí, el intendente Rubén Velázquez recibió nueve aportes destinados a instituciones locales, que representan una inversión de 45 millones de pesos.

En Capilla de Sitón también se concretó una importante entrega: 15 subsidios, por un total de 75 millones de pesos, cuyos fondos fueron recibidos por la comuna que preside Mario Centurión.

De esta manera, entre las tres localidades se distribuyeron 170 millones de pesos a través de 34 beneficios económicos, destinados a acompañar proyectos y necesidades de distintas organizaciones de la zona.

Villa del Totoral recibió otros 175 millones

Durante la tarde, en Villa del Totoral se desarrolló una nueva instancia de entrega de beneficios con la participación del Secretario General de Gobierno de la Provincia de Córdoba, Gustavo Brandán, y la intendenta Cecilia Garay.

En la cabecera departamental otorgaron 35 aportes económicos por un total de 175 millones de pesos, completando así una jornada de fuerte impacto para las instituciones del departamento.

Con esta última entrega, la inversión provincial alcanzó los 345 millones de pesos, distribuidos entre 69 subsidios en las cuatro localidades mencionadas.

El fortalecimiento de las instituciones, una apuesta al desarrollo local

Más allá de los montos económicos, el alcance de esta iniciativa pone de relieve la importancia de acompañar a las instituciones intermedias, espacios que cumplen una función central en el entramado social de cada localidad.

Muchas de estas organizaciones llevan adelante sus actividades gracias al esfuerzo de dirigentes, voluntarios y vecinos que trabajan diariamente para sostener clubes, espacios educativos, centros de atención, propuestas culturales y actividades comunitarias.

En ese contexto, el Programa de Fortalecimiento Institucional busca brindar herramientas concretas para que puedan continuar creciendo, mejorar sus instalaciones, desarrollar proyectos y dar respuestas a las demandas de sus comunidades.

La participación de Víctor Molina en las distintas entregas, junto a representantes del Gobierno provincial y autoridades locales, se inscribe en una agenda de acompañamiento y articulación institucional que busca acercar respuestas a las localidades del Departamento Totoral.

La distribución de estos recursos constituye, además, una muestra de la importancia del trabajo conjunto entre Provincia, municipios, comunas e instituciones. Un esquema de cooperación que permite identificar necesidades concretas y transformar esos requerimientos en asistencia económica para quienes sostienen, desde distintos ámbitos, buena parte de la actividad comunitaria del Norte cordobés.

04-11-2026