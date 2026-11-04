Alberto Daniel Visintín preside la Cooperativa de Servicios Públicos

Colonia Caroya. Tal cual lo prevé su Estatuto, los integrantes del Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios Públicos se reunieron el lunes, en sesión a puertas cerradas, y distribuyeron los cargos para el próximo Ejercicio.

El único cambio con respecto al anterior Consejo es que fue electo Alberto Daniel Visintín como nuevo presidente, mientras que el hasta entonces titular, Pablo Navone, quedó como Vicepresidente.

Alberto Daniel Visintín ingresó al Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios Públicos en 2017, como Consejero Suplente. Lo hizo junto a Raúl Toledo, por el Distrito C, es decir el de Colonia Caroya.

Cabe recordar que Visintín es de Colonia Vicente Agüero, hijo del dirigente y activo Jorge Visintín.

Cuando ingresó a la Cooperativa, el presidente era Omar Fantini y el vicepresidente, Marcelo Kurán.

Fue parte de una camada de jóvenes que se sumaba para renovar la entidad.

Muchos de ellos participaron del movimiento que destituyó a Kurán y marginó a Fantini, con José Chalub a la cabeza, también recién ingresado al Consejo.

Chalub estuvo nueve meses al frente de la Cooperativa y su precipitada salida dio lugar a una crisis institucional que costó dinero y credibilidad.

A Chalub lo reemplazó Alberto Nanini, quien fue ratificado después de la coadministración dispuesta tras la entonces Secretaría de Cooperativas y Mutuales y la pandemia.

En todo ese proceso, uno de los colaboradores más estrechos de Nanini fue Alberto Visintín. A pesar del aluvión de renuncias de ese momento, que obligó a varios consejeros con poca trayectoria asumir cargos importantes, él quedó como único Consejero Suplente de ese Consejo.

En 2021 pasó a ocupar el cargo de Protesorero y, al cabo de los dos años de gestión, volvió a ser Consejero Titular, en 2023.

En la Asamblea de 2024, pasó a ocupar la Vicepresidencia, con Pablo Navone como titular de la institución.

Es Técnico Mecánico, trabajó 11 años en el Area de Mantenimiento de Arcor y tiene mucho conocimiento sobre todo lo relacionado a redes eléctricas.

¿Cuál es el estado patrimonial de la Cooperativa?

El 23 de octubre de 2026 se hizo la última Asamblea General Ordinaria y, según la Memoria y Balance del Ejercicio 79, correspondiente al período Julio 2025/ Junio 2026, el total de activos corrientes de la entidad al 30 de junio de este año es de 28.257 millones de pesos.

Si se le suma el patrimonio y todo lo que compone el activo no corriente, la Cooperativa cerró el año con 51.197 millones de pesos y un excedente de 4.420 millones.

A fin de tener algún punto de comparación, los ingresos esperados por la Municipalidad de Jesús María -la más grande la micro región- para este año eran 41.000 millones de pesos.

La Cooperativa tuvo ingresos por venta y prestaciones de Servicios que alcanzaron casi 48.555 millones de pesos.

En la actualidad, la Cooperativa tiene 23.224 asociados. Es la tercera de la provincia en volumen de asociados, superada solo por la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Ltda. de Río Tercero (COSPRT), con 24.800 unidades de facturación; y la Cooperativa Eléctrica Mixta del Oeste y Otros Servicios Públicos Limitada (CEMDO), con sede en Villa Dolores, con un gran volumen de energía distribuida -abastece a Villa Dolores y a más de 30 poblaciones en los departamentos San Javier, San Alberto y Pocho- y que ha desarrollado uno de los parques solares cooperativos de mayor escala del país.

04-11-2026