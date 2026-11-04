La Cooperativa celebró los 30 años del Banco de Sangre

Colonia Caroya. Con un emotivo acto protocolar, la Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia Caroya y Jesús María Ltda. conmemoró el 30º Aniversario de su Banco de Sangre, creado para dar respuesta a una necesidad histórica y que se mantiene como un pilar fundamental de solidaridad y salud en toda la región.

El 4 de noviembre de 1996 quedaba formalmente inaugurado este servicio que, antes de su puesta en marcha, ya contaba con un sólido respaldo comunitario: a través de una campaña pionera casa por casa, promotores recorrieron la zona logrando que más del 50 por ciento de las familias visitadas se asociara, alcanzando de manera inmediata un registro de mil donantes altruistas.

El Banco de Sangre en números.

En la actualidad, el Banco de Sangre cooperativo tiene 10.074 adherentes titulares más su grupo familiar.

El año pasado asistieron 735 donantes de sangre, se realizaron 648 extracciones -87 no pudieron donar por diversas causas- y 127 fueron a donar a la Fundación Banco Central de Sangre de la ciudad de Córdoba, por la cercanía y comodidad.

El total de donantes extraídos para pacientes en las dos instituciones fue de 775.

Las afiliaciones de grupos familiares continúan.

A fines de mayo, también se firmó un convenio para la provisión de componentes de hemoterapia que requieran los asociados de la Cooperativa Telefónica de Servicio Público y Comunicaciones de Villa del Totoral Ltda.

Del Banco de Sangre depende la unidad para el traslado diario de pacientes ambulatorios, que recorrió 66.236 Km en el último año, realizando 475 viajes en los que transportó 4.189 pasajeros.

A estos se suman 58 traslados en ambulancia a través de AMI.

El área de prestaciones sociales de la Cooperativa se completa con el servicio de préstamo durante tres meses, en forma gratuita, de elementos ortopédicos.

Autoridades y reconocimientos

La ceremonia de Aniversario reunió a las principales autoridades políticas y cooperativas. Contó con la asistencia del ministro de Cooperativas y Mutuales de la Provincia de Córdoba, Gabriel Frizza; intendentes de la región; dirigentes de entidades cooperativas provinciales y nacionales; y el presidente de la Fundación Banco de Sangre, Dr. José María Lazarte, quien destacó el modelo organizativo y el compromiso sostenido del servicio a nivel local.

Durante la jornada, el Consejo de Administración rindió tributo a los dirigentes de 1996 que impulsaron el proyecto, representados por el Ing. Omar Fantini, el Cr. Hugo Peralta, el Cr. Eduardo Destéfanis y Eugenio Sella.

También le entregó una distinción especial a la Directora Médica del Banco de Sangre, Dra. Gabriela Fanin, en reconocimiento a su trayectoria y liderazgo ininterrumpido al frente de la institución desde sus inicios.

Compromiso con las nuevas generaciones

En el marco de las actividades conmemorativas, se destacó la labor pedagógica y comunitaria realizada en conjunto con las instituciones educativas. En particular, se reconoció al C.E. Gral. San Martín de Colonia Caroya, por abrir sus puertas para el ciclo de charlas de concientización. Los alumnos que protagonizaron el video educativo sobre donación voluntaria recibieron medallas y lapiceras personalizadas como recordatorio de su participación.

04-11-2026