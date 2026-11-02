Lorena Paola Leita preside el Consejo de la Magistratura de Jesús María

Jesús María. El miércoles pasado se realizó la primera reunión del Consejo de la Magistratura Municipal, órgano de carácter consultivo que tendrá a su cargo el listado con orden de méritos para la selección del próximo Juez de Faltas de la ciudad.

Lo preside -elección mediante- la titular de la delegación Jesús María del Colegio de Abogados de Córdoba, Lorena Paola Leita.

También lo integran los concejales Luciano Mena (Juntos), Carlos Marcuzzi (Pro) y Mauro Di Poi (Hacemos Unidos), quien es reemplazado temporariamente por Silvina Jornet debido a que está de licencia.

Lo completan la secretaria de Gobierno municipal, Betiana Fernández; y Nicolás Manera, en representación de la Asociación Regional de Jueces, Secretarios y Funcionarios de la Justicia Municipal de Faltas.

Los aspirantes al cargo de Juez de Faltas deberán participar de un concurso de antecedentes y oposición, en el cual el Consejo de la Magistratura evaluará su trayectoria profesional, sus conocimientos y su idoneidad para desempeñar la función, procedimiento que busca garantizar que la selección se sustente en las capacidades de los postulantes. Estos deben ser abogados y haber ejercido la profesión en menos durante cuatro años.

Que sea por oposición implica que rendirán un examen teórico-práctico sobre Derecho Constitucional, Derecho Público Provincial y Municipal, Derecho Administrativo, Procedimiento Administrativo de la Justicia de Faltas local y confección de resoluciones

El mandato del Juez de Faltas será de cinco años.

Una reforma de 2023.

Hace dos años y medio, el Ejecutivo envió al Concejo Deliberante este mecanismo de elección del Juez de Faltas, en reemplazo del sistema anterior, que no contemplaba un orden de mérito ni fijaba un plazo de permanencia en el cargo.

Hasta ahora, su designación era en forma directa por parte de las autoridades políticas y no establecía un plazo determinado para estar al frente del Juzgado. De hecho, desde que se creó el cargo, en 1992, lo ocuparon apenas dos personas.

El Consejo de la Magistratura de Jesús María se reunirá los miércoles a las 19:30, hasta terminar su tarea: confeccionar un listado con orden de méritos para acceder a Juez de Faltas. La designación estará a cargo del Intendente con el acuerdo del Concejo Deliberante, como lo establece la Ley 8102 Régimen de Municipios y Comunas.

02-11-2026