A 25 años de la llegada de la Virgen de Guadalupe a Sinsacate, harán el Paseo Papa Francisco

Sinsacate. La comunidad de la Capilla Ntra. Sra. de Guadalupe organiza una serie de actividades religiosas, culturales y comunitarias para celebrar, el 12 de diciembre, el 25° aniversario de la llegada de la imagen de “La Patrona de América” a la localidad.

Las festividades patronales constituyen, además de su dimensión religiosa, una expresión del patrimonio cultural y de las tradiciones sinsacatenses, propiciando espacios de encuentro, participación, integración y fortalecimiento de los vínculos comunitarios.

Por estos motivos, el Concejo Deliberante declaró de Interés Municipal el programa de actividades y festejos, reconociendo en especial el compromiso y la labor de quienes contribuyen a preservar y transmitir estas tradiciones a las nuevas generaciones.

Un nuevo paseo temático

En este marco, una iniciativa es rendir homenaje a Jorge Mario Bergoglio, primer pontífice argentino y latinoamericano, quien estuvo al frente de la Iglesia Católica desde el 13 de marzo de 2013 hasta su fallecimiento, el 21 de abril de 2025.

La figura del Papa Francisco ha trascendido el ámbito estrictamente religioso, alcanzando reconocimiento internacional por su permanente prédica en favor de la paz, la fraternidad, la solidaridad, la justicia social, el diálogo entre los pueblos, la protección de los sectores más vulnerables y el cuidado de nuestra casa común.

Para perpetuar su memoria, se denominará “Paseo Papa Francisco” a la senda peatonal ubicada sobre la vereda Sur de calle Lucas Tessino, entre el Camino Real y la calle San Cayetano.

La Municipalidad colocará un busto conmemorativo en homenaje a su figura, instalará cartelería y señalética identificatoria.

02-11-2026