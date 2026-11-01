Condenaron a ocho integrantes de una banda narcocriminal en Jesús María

Córdoba. La Cámara en lo Criminal y Correccional de la ciudad de Córdoba resolvió la situación procesal de ocho personas mayores de edad, integrantes de una banda narcocriminal.

Los imputados fueron hallados culpables y condenados por el delito de “Comercialización de Estupefacientes Agravada por la participación organizada de tres o más personas”.

Las penas impuestas fueron las siguientes:

Gabriela Soledad Córdoba: 6 años y 1 mes de prisión.

Patricia Griselda Córdoba: 6 años de prisión.

Teresa Gladys Córdoba: 6 años, manteniendo la prisión domiciliaria.

María Laura Loyola: 6 años, manteniendo la prisión domiciliaria.

Diego Fernando Sayavedra: 6 años de prisión.

Walter Hernán Sayavedra: 6 años de prisión.

Alfredo David Salguero: 11 años y 4 meses de prisión, con declaración de reincidencia.

Silvana Vanesa Astrada: 4 años de prisión.

La investigación fue dirigida por la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico de la ciudad de Jesús María y ejecutada por oficiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico.

En aquella ocasión, se llevaron a cabo seis allanamientos y se registró una celda en el Complejo Carcelario Nº 1 “Reverendo Francisco Luchesse”.

Durante los procedimientos se logró el secuestro de 418 dosis de cocaína, una planta y semillas de cannabis sativa, dinero, dos vehículos Peugeot 408, sustancia de corte y diversos elementos relacionados con la causa.

Las actuaciones permitieron desarticular una banda narcocriminal que operaba en las ciudades de Córdoba y Jesús María, quedando sus integrantes a disposición de la Justicia conforme a las resoluciones dictadas por el tribunal interviniente.

01-11-2026