Condenaron a ocho integrantes de una banda narcocriminal en Jesús María
Córdoba. La Cámara en lo Criminal y Correccional de la ciudad de Córdoba resolvió la situación procesal de ocho personas mayores de edad, integrantes de una banda narcocriminal.
Los imputados fueron hallados culpables y condenados por el delito de “Comercialización de Estupefacientes Agravada por la participación organizada de tres o más personas”.
Las penas impuestas fueron las siguientes:
- Gabriela Soledad Córdoba: 6 años y 1 mes de prisión.
- Patricia Griselda Córdoba: 6 años de prisión.
- Teresa Gladys Córdoba: 6 años, manteniendo la prisión domiciliaria.
- María Laura Loyola: 6 años, manteniendo la prisión domiciliaria.
- Diego Fernando Sayavedra: 6 años de prisión.
- Walter Hernán Sayavedra: 6 años de prisión.
- Alfredo David Salguero: 11 años y 4 meses de prisión, con declaración de reincidencia.
- Silvana Vanesa Astrada: 4 años de prisión.
La investigación fue dirigida por la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico de la ciudad de Jesús María y ejecutada por oficiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico.
En aquella ocasión, se llevaron a cabo seis allanamientos y se registró una celda en el Complejo Carcelario Nº 1 “Reverendo Francisco Luchesse”.
Durante los procedimientos se logró el secuestro de 418 dosis de cocaína, una planta y semillas de cannabis sativa, dinero, dos vehículos Peugeot 408, sustancia de corte y diversos elementos relacionados con la causa.
Las actuaciones permitieron desarticular una banda narcocriminal que operaba en las ciudades de Córdoba y Jesús María, quedando sus integrantes a disposición de la Justicia conforme a las resoluciones dictadas por el tribunal interviniente.
01-11-2026