El Concejo Deliberante de Sinsacate aprobó el traslado del Corralón Municipal

Sinsacate. En la sesión ordinaria del jueves 29 de octubre, el Concejo Deliberante local declaró de interés público municipal y de necesidad urbanística, ambiental y de seguridad comunitaria la relocalización del Corralón Municipal, actualmente ubicado sobre calle Buenos Aires.

La normativa establece que el Departamento Ejecutivo Municipal deberá iniciar las gestiones, estudios y evaluaciones para identificar alternativas viables para su traslado, ya sea a un terreno municipal, un predio que compre la Municipalidad u otros inmuebles que se adecuen a las condiciones de accesibilidad, conectividad, superficie y seguridad requeridas.

También se prevé que la mudanza pueda realizarse de manera progresiva y por etapas, garantizando la continuidad de los servicios públicos.

Lo que se tuvo en cuenta

El Corralón Municipal de Sinsacate ha quedado inserto en pleno corazón de la localidad, en un sector que ha experimentado un significativo crecimiento urbano, comercial, institucional y de servicios.

De hecho, se encuentra ubicado frente a un establecimiento educativo de Nivel Inicial, a escasos metros de un establecimiento geriátrico, próximo a la Terminal de Ómnibus, a un importante centro comercial y a un inmueble donde se proyecta la instalación a futuro de un apart hotel.

Este entorno determina una importante circulación diaria de personas, entre ellas niños de corta edad, adultos mayores, peatones, usuarios del transporte público y vecinos en general.

Las actividades propias del Corralón Municipal implican el ingreso, egreso y desplazamiento de vehículos de gran porte, camiones, tractores, maquinaria vial y demás equipos pesados, así como la utilización, manipulación y mantenimiento de herramientas, materiales y elementos que, por sus características, pueden generar situaciones de riesgo para quienes transitan o permanecen en sus inmediaciones, en particular.

Sus actividades también pueden ocasionar ruidos, vibraciones, emisión de polvo y otras molestias que resultan poco compatibles con el perfil residencial, educativo, comercial y turístico que actualmente caracteriza al sector.

En este contexto, resulta conveniente y necesario promover el traslado progresivo del Corralón Municipal hacia un sector de la localidad que reúna condiciones adecuadas de accesibilidad, superficie, infraestructura, seguridad y funcionalidad, procurando minimizar las molestias y los riesgos para la población.

02-11-2026