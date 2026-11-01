Vuelve el estacionamiento medido vespertino al centro de Jesús María

Jesús María. La Municipalidad informó que, a partir de este lunes, se restablecerá el cobro del Estacionamiento Medido en horas de la tarde.

El cobro regirá de lunes a viernes, de 17 a 20, con una tarifa de 200 pesos por hora.

De esta manera, el SEM funcionará de lunes a viernes, de 8 a 13 y de 17 a 20.

La medida responde a la finalización del período de seis meses de suspensión dispuesto por el Decreto Nº 162/2026, promulgatorio de la Ordenanza Nº 4672, que modificó el artículo 3º de la Ordenanza N.º 4232.

Cabe recordar que el servicio no se cobrará los días feriados.

Oposición en el Concejo.

Fuer al Orden del Día, el bloque del PRO presentó en el Concejo un pedido de informes al Ejecutivo sobre el comportamiento de los contribuyentes y el tránsito mientras no se cobró estacionamiento en horas de la tarde.

Por otra parte, ingresó un proyecto de ordenanza para que se prorrogue hasta abril de 2027 la modalidad de cobro actual, es decir, sólo a la mañana.

Por mayoría, los ediles aprobaron el ingreso de las iniciativas de Mariel Penna y Carlos Marcuzzi, pero cuando pidieron su tratamiento sobre tablas no obtuvieron los dos tercios necesarios para su aprobación y ambos temas pasaron a comisión.

01-11-2026