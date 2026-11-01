Las tormentas del sábado provocaron daños y momentos de zozobra

Toda la zona. Las tormentas del sábado provocaron numerosos inconvenientes en la región.

El registro de precipitaciones a partir de datos de las Estaciones del Sistema de Gestión Hidrológica, dan cuenta de lo dispar que fue el milimetraje en distintas localidades de las cuencas del río Jesús María.

En la cuenca alta del río Santa Catalina cayeron 31 mm, en la media 25 y en Colonia Hogar 27.

Algo similar ocurrió en la cuenca del río Ascochinga

En Jesús María se registró un milimetraje de lluvia de 45 mm, con zonas afectadas por franjas de granizo.

Este fenómeno fue más generalizado en Colonia Caroya, donde personal de Defensa Civil de la Municipalidad llevó adelante una primera etapa de trabajos para asistir a vecinos y liberar los sectores afectados.

Entre las principales intervenciones, se brindó asistencia y contención a las personas que quedaron dentro de vehículos varados sobre calle Pedro Patat.

Además, se realizaron tareas para retirar los vehículos que habían quedado empantanados en la banquina y despejar la calzada, con el objetivo de restablecer la circulación.

También trabajó en la limpieza de la banquina sobre Av. San Martín, en la zona “del Bajo”, donde se acumularon materiales como consecuencia del temporal.

Al Norte, se registraron daños de consideración en los alrededores de Cañada de Luque, en particular en lotes de trigo próximos a ser cosechados donde las pérdidas fueron casi totales. Otro tanto ocurrió con algunas plantaciones de garbanzo.

01-11-2026