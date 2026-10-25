Colonia Caroya inicia el camino hacia los 150 años

Lo hace este lunes con la proyección de un documental realizado por Ariel Roggio, sobre la histórica tormenta de granizo de hace 50 años, que destruyó 8 mil hectáreas de viñedos y frutales.
25 de octubre de 2026

Colonia Caroya. Con la proyección de un documental especial, la ciudad inicia el camino hacia el 150° Aniversario, que se celebrará en marzo del 2028.

Desde hace un mes, representantes de instituciones y grupos culturales se reúnen para organizar la agenda de actividades y eventos del próximo año y medio.

La primera actividad, que abre el calendario, es este lunes.

Este día se cumplen 50 años de la histórica tormenta de granizo que destruyó 8 mil hectáreas de viñedos y frutales en Colonia Caroya, marcando un antes y un después en la producción vitivinícola.

Es una recopilación de testimonios e imágenes sobre ese fenómeno que quedó marcado en la memoria colectiva de la ciudad, con la producción y edición del periodista local Ariel Roggio.

La proyección es este lunes a las 21, en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario Martha Canale, con entrada libre y gratuita.

25-10-2026

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Documental CC

Colonia Caroya inicia el camino hacia los 150 años

25 de octubre de 2026
Lo hace este lunes con la proyección de un documental realizado por Ariel Roggio, sobre la histórica tormenta de granizo de hace 50 años, que destruyó 8 mil hectáreas de viñedos y frutales.
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