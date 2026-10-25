Colonia Caroya inicia el camino hacia los 150 años

Colonia Caroya. Con la proyección de un documental especial, la ciudad inicia el camino hacia el 150° Aniversario, que se celebrará en marzo del 2028.

Desde hace un mes, representantes de instituciones y grupos culturales se reúnen para organizar la agenda de actividades y eventos del próximo año y medio.

La primera actividad, que abre el calendario, es este lunes.

Este día se cumplen 50 años de la histórica tormenta de granizo que destruyó 8 mil hectáreas de viñedos y frutales en Colonia Caroya, marcando un antes y un después en la producción vitivinícola.

Es una recopilación de testimonios e imágenes sobre ese fenómeno que quedó marcado en la memoria colectiva de la ciudad, con la producción y edición del periodista local Ariel Roggio.

La proyección es este lunes a las 21, en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario Martha Canale, con entrada libre y gratuita.

25-10-2026