Avanzan las mejoras del escurrimiento y la transitabilidad de la Calle 40

Son entre las calles 39 y 52, para dar respuesta a los problemas de acumulación de agua y mejorar las condiciones de circulación, en especial en la temporada de lluvias.
22 de octubre de 2026

Colonia Caroya. La Subsecretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad inició obras sobre la Calle 40, en el tramo comprendido entre las calles 39 y 52, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y optimizar la transitabilidad en este sector.

Las tareas contemplan la colocación de alcantarillas de sección rectangular y el levantamiento de la calzada, intervenciones fundamentales para favorecer el drenaje pluvial y garantizar mejores condiciones de circulación ante las lluvias, dando respuesta a una problemática recurrente que afecta a la zona.

Estas acciones forman parte del plan que lleva adelante la Subsecretaría para mejorar la infraestructura urbana, prevenir inconvenientes ocasionados por las precipitaciones y contribuir a una circulación más segura para vecinos y vecinas.

Mientras se desarrollen las tareas, se solicita circular con precaución, ya que durante los próximos días habrá maquinaria pesada trabajando en el lugar y podrán registrarse cortes parciales o totales de la calzada en distintos sectores.

22-10-2026

Último momento
Copa de Oro

Se juegan las Semifinales de la Copa Oro

DEPORTE23 de octubre de 2026
Corresponden al Torneo Apertura del Campeonato “Gastón Oller”. Los partidos serán el sábado en las canchas de los clubes de Villa del Totoral, a partir de las 14.
Síntesis del día