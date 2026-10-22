Avanzan las mejoras del escurrimiento y la transitabilidad de la Calle 40

Colonia Caroya. La Subsecretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad inició obras sobre la Calle 40, en el tramo comprendido entre las calles 39 y 52, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y optimizar la transitabilidad en este sector.

Las tareas contemplan la colocación de alcantarillas de sección rectangular y el levantamiento de la calzada, intervenciones fundamentales para favorecer el drenaje pluvial y garantizar mejores condiciones de circulación ante las lluvias, dando respuesta a una problemática recurrente que afecta a la zona.

Estas acciones forman parte del plan que lleva adelante la Subsecretaría para mejorar la infraestructura urbana, prevenir inconvenientes ocasionados por las precipitaciones y contribuir a una circulación más segura para vecinos y vecinas.

Mientras se desarrollen las tareas, se solicita circular con precaución, ya que durante los próximos días habrá maquinaria pesada trabajando en el lugar y podrán registrarse cortes parciales o totales de la calzada en distintos sectores.

22-10-2026