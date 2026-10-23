Jesús María refuerza la vacunación contra el dengue: la prevención nos incluye a todos

Jesús María. La Municipalidad refuerza la difusión de la campaña de vacunación contra el dengue durante la temporada de primavera-verano.

La vacuna ofrece protección frente a la enfermedad sintomática y reduce el riesgo de internación hospitalaria.

¿Quiénes pueden vacunarse?

Personas de 4 a 14 años: pueden acceder quienes hayan estado internados por dengue durante al menos 24 horas y reciban la notificación correspondiente a través de Ciudadano Digital (CiDi).

Personas de 15 a 59 años: pueden concurrir sin turno previo, con DNI que acredite domicilio en Jesús María, por tratarse de una zona priorizada.

Personal de salud y otros grupos esenciales (seguridad, bomberos, etc.): para todas las personas que conformen dichos grupos, sin restricción.

El esquema contempla dos dosis, separadas por un intervalo de tres meses.

¿Dónde vacunarse?

Vacunatorio Central Municipal: de 7: 30 a 14, en calle Almafuerte 451.

Vacunatorio Sierras y Parques: de 7 a 18, en calle Cerro Poca 300.

¿Cómo prevenir la proliferación del mosquito?

Además de la vacunación, es fundamental eliminar los posibles criaderos del mosquito transmisor del dengue. Para eso, se recomienda:

Mantener patios y jardines desmalezados.

Eliminar los recipientes que puedan acumular agua.

Cambiar el agua de floreros y bebederos con frecuencia y limpiar sus recipientes.

Dar vuelta o tapar baldes, tachos y otros objetos que queden al aire libre.

Limpiar canaletas y desagües.

En paralelo, los agentes sanitarios recorren distintos barrios de la ciudad, casa por casa, para reforzar las medidas de prevención.

23-10-2026