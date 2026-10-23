Jesús María refuerza la vacunación contra el dengue: la prevención nos incluye a todos
23 de octubre de 2026
La vacuna está disponible para distintos grupos de edad. Tanto la inmunización como el descacharrado son acciones claves para prevenir la enfermedad.
Jesús María. La Municipalidad refuerza la difusión de la campaña de vacunación contra el dengue durante la temporada de primavera-verano.
La vacuna ofrece protección frente a la enfermedad sintomática y reduce el riesgo de internación hospitalaria.
¿Quiénes pueden vacunarse?
- Personas de 4 a 14 años: pueden acceder quienes hayan estado internados por dengue durante al menos 24 horas y reciban la notificación correspondiente a través de Ciudadano Digital (CiDi).
- Personas de 15 a 59 años: pueden concurrir sin turno previo, con DNI que acredite domicilio en Jesús María, por tratarse de una zona priorizada.
- Personal de salud y otros grupos esenciales (seguridad, bomberos, etc.): para todas las personas que conformen dichos grupos, sin restricción.
El esquema contempla dos dosis, separadas por un intervalo de tres meses.
¿Dónde vacunarse?
- Vacunatorio Central Municipal: de 7: 30 a 14, en calle Almafuerte 451.
- Vacunatorio Sierras y Parques: de 7 a 18, en calle Cerro Poca 300.
¿Cómo prevenir la proliferación del mosquito?
Además de la vacunación, es fundamental eliminar los posibles criaderos del mosquito transmisor del dengue. Para eso, se recomienda:
- Mantener patios y jardines desmalezados.
- Eliminar los recipientes que puedan acumular agua.
- Cambiar el agua de floreros y bebederos con frecuencia y limpiar sus recipientes.
- Dar vuelta o tapar baldes, tachos y otros objetos que queden al aire libre.
- Limpiar canaletas y desagües.
En paralelo, los agentes sanitarios recorren distintos barrios de la ciudad, casa por casa, para reforzar las medidas de prevención.
23-10-2026