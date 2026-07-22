El Festival Nacional de Doma y Folklore hace su Asamblea Anual

Jesús María. El Festival Nacional de Doma y Folklore de esta ciudad elige autoridades en su Asamblea Anual Ordinaria, que se llevará a cabo este jueves, en la sala de reuniones del anfiteatro José Hernández.

Tradicionalmente, la Asamblea de la institución se hace el 16 de mayo o alrededor de esa fecha, aniversario de la Asociación de Cooperadoras Escolares. Este año se atrasó el balance y, aunque se repartieron fondos, no se hizo la elección de autoridades.

Esta será muy amplia, ya que sólo la Vicepresidente Primera, Heddy Carrizo, fue electa el año pasado y permanecerá en su cargo.

Hasta el momento, el Dr. Juan Ignacio López es el único postulante a la presidencia, cargo en el que, de acuerdo al Estatuto de la institución, no podrá ser reelecto para el período 2028-2030.

Junto a él, se elegirán las personas que integrarán la Comisión Directiva, representando a las cooperadoras escolares asociadas.

Entre ellas se distribuirán las secretarias, subsecretarías, vocalías y los integrantes del Organo de Fiscalización, el martes 28 de julio.

Además, es en esta instancia cuando los representantes de las cooperadoras escolares definen el porcentaje de utilidades que se repartirá –se puede reforzar las entregas ya hechas- y el que quedará de resguardo para la organización de la edición del año venidero.

Al respecto, este jueves también se considerará la incorporación de dos establecimientos educativos más a la organización del Festival.

22-07-2026