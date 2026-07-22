AIGER fortalece la articulación regional entre los equipos de Bromatología

Sinsacate. La Agencia Intermunicipal de Gestión Regional (AIGER) llevó adelante, el martes, un encuentro de trabajo que reunió a los equipos de Bromatología de los municipios y la comuna que integran la entidad, con el objetivo de fortalecer la coordinación regional y unificar criterios de trabajo.

Participaron profesionales de Sinsacate, Colonia Caroya, Jesús María y la Comuna de Colonia Vicente Agüero, quienes, coordinados por el gerente de AIGER, Gustavo Machado, avanzaron en la elaboración de un proyecto de ordenanza regional para la elaboración de productos alimenticios regionales, una iniciativa que busca unificar criterios normativos y facilitar el desarrollo de los productores de la región, garantizando al mismo tiempo la inocuidad y la calidad de los alimentos.

Durante la jornada, también se abordaron temas vinculados a los controles bromatológicos, la seguridad alimentaria, la fiscalización de establecimientos, la actualización de normativas y la planificación de acciones conjuntas que permitan optimizar el trabajo de las áreas de Bromatología en cada una de las localidades.

El encuentro permitió intercambiar experiencias, analizar problemáticas comunes y consolidar una agenda de trabajo regional, fortaleciendo la cooperación entre los gobiernos locales y promoviendo políticas públicas que contribuyan a la protección de la salud de la población y al desarrollo de la producción alimentaria local.

22-07-2026