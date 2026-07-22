La genética bovina del Norte cordobés volvió a lucirse en Palermo

CABA. La Cabaña El Porvenir, con base en Quilino, Departamento Ischilín, logró las dos máximas coronas de la raza Brangus en Palermo, donde dos de sus ejemplares obtuvieron los premios de Gran Campeón Macho y Gran Campeón Hembra.

Un párrafo especial merece este último animal, de casi dos años de edad y 620 Kg.

Walter Orodá destacó sus cualidades: “Lo más importante es que es una vaca terriblemente femenina. Creo que es una de las vacas más lindas que El Porvenir ha podido producir”.

En Las Nacionales, realizadas en Corrientes, había despertado grandes expectativas, pero el resultado no fue el esperado.

Por otro lado, llegó a Palermo después de un importante respaldo comercial: a principios de junio, el ejemplar fue presentado en el remate de hembras de élite de la cabaña y el 50 por ciento de su propiedad fue adquirido por la cabaña brasileña Floripana -cliente histórico de El Porvenir- en una operación de 136 millones de pesos.

La Gran Campeón continuará en la cabaña de Quilino, donde será destinada al programa de reproducción para producir embriones.

Para El Provenir hubo más premios: las Campeonas en Vaquillona Menor y Ternera Menor.

En la misma raza, la Cabaña Dona Evangelina, de la familia Rodríguez y ubicada en Sumampa, al Sur de Santiago del Estero, se alzó con la Reservada Campeona en Vaca Menor.

También en Braford.

En la Exposición Rural de Palermo también se destacó un criador del Norte cordobés en la raza Braford: Cabaña La Dominga obtuvo el Gran Campeón Macho con el toro Fidel.

La consagración significó el cuarto Gran Campeonato de Palermo para el establecimiento ubicado en Ischillin.

Fidel es hijo de Mitaí, que fue Gran Campeón del Congreso Mundial Braford 2022, y de una vaca Reservada Gran Campeón Nacional 2021. Se trata de un animal que está siempre en el top de todos los caracteres y es muy carnicero.

Alejandro Lauret destacó que el premio es la consecuencia de un largo proceso de mejoramiento genético.

A su vez, el Tercer Mejor Macho fue de la cabaña Doña Evangelina, de El Norte Cordobés SRL.

22-07-2026