Mayo: Mes de los Museos 2026

Jesús María. El 80° Aniversario de los Museos Nacionales de Jesús María y Sinsacate se celebrará con propuestas culturales imperdibles, que arrancan este domingo.

A las 18, en la Estancia de Jesús María – Museo Jesuítico Nacional, el dúo de guitarras que integran Ricardo Peralta y Guillermo Dezi Codaro presentará “Mangoré: Obras de Agustín Barrios”.

Agustín Pío Barrios Ferreira, conocido también como “Nitsuga Mangoré”, fue un virtuoso guitarrista clásico y compositor paraguayo, ampliamente reconocido como uno de los más grandes exponentes del repertorio para guitarra clásica de la historia, tanto por su virtuosismo como por la originalidad de su obra, que fusiona técnicas europeas con motivos del folklore latinoamericano.

En su apogeo a nivel internacional era presentado, frecuentemente, como “el paraguayo de las cuerdas mágicas” y “mago de la guitarra”.

En 1932 usó por primera vez, en Bahía (Brasil) el nombre “Nitsuga Mangoré”, donde la palabra “Nitsuga” es “Agustín” escrito al revés y “Mangoré” viene de un legendario jefe guaraní que murió de amor.

Además del nombre, adoptó también la idea de presentarse en concierto con trajes tradicionales de Paraguay.

07-05-2026