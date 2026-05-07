Jornada de Canje, Mesas de Comerciantes y Dispersión de coleccionismio

Jesús María. El Centro Filatélico y Numismático local organizó para este sábado, de 9 a 18:30, una Jornada de Canje, Mesas de Comerciantes y Dispersión, donde se encontrarán monedas, billetes, estampillas, postales y piezas de coleccionismo en general.

Estarán coleccionistas y comerciantes de todo el país, en una actividad que ya es tradicional en Jesús María.

Será un día para compartir ente quienes son aficionados y con aquellos que desean iniciarse en las disciplinas de la filatelia, la numismática y el coleccionismo en general.

La jornada se hará en el Club Social Jesús María, donde también habrá servicio de cafetería y almuerzo y un gran sorteo al promediar el encuentro.

Para más información, se puede visitar las páginas de Facebook e Instagram como “cefynjema” o escribir a [email protected].

07-05-2026