Jesús María invita a descubrir “A su tiempo”

La muestra se inaugurará este viernes a las 20, en el Museo de la Ciudad Luis José Biondi.
07 de mayo de 2026

Jesús María. La Municipalidad inaugurará la exposición “A su tiempo”, con obras de Mirta Astrada, este viernes a las 20, en las salas de arte del Museo de la Ciudad Luis Biondi.

La muestras reúne una serie de acuarelas y acrílicos en los que explora distintas temáticas, desde lo figurativo hasta lo abstracto, reflejando un recorrido personal construido a lo largo de los años a través de la experimentación y el aprendizaje continuo.

Mirta Astrada inició su vínculo con el arte desde muy temprana edad, formándose de manera autodidacta mediante prácticas y tutoriales. Si bien por razones familiares no pudo acceder a estudios superiores y debió dedicarse al trabajo, nunca abandonó la pintura, sosteniendo su vocación en los momentos libres.

Luego de jubilarse, retomó su formación junto a la Prof. Carola Remonatto, quien acompañó su desarrollo artístico y la impulsó a profundizar su obra.

La muestra “A su tiempo” representa, justamente, ese recorrido: el proceso de maduración artística y el momento oportuno de compartir una producción que, durante años, fue íntima y personal con toda la comunidad.

07-05-2026

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