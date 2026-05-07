Jesús María invita a descubrir “A su tiempo”

Jesús María. La Municipalidad inaugurará la exposición “A su tiempo”, con obras de Mirta Astrada, este viernes a las 20, en las salas de arte del Museo de la Ciudad Luis Biondi.

La muestras reúne una serie de acuarelas y acrílicos en los que explora distintas temáticas, desde lo figurativo hasta lo abstracto, reflejando un recorrido personal construido a lo largo de los años a través de la experimentación y el aprendizaje continuo.

Mirta Astrada inició su vínculo con el arte desde muy temprana edad, formándose de manera autodidacta mediante prácticas y tutoriales. Si bien por razones familiares no pudo acceder a estudios superiores y debió dedicarse al trabajo, nunca abandonó la pintura, sosteniendo su vocación en los momentos libres.

Luego de jubilarse, retomó su formación junto a la Prof. Carola Remonatto, quien acompañó su desarrollo artístico y la impulsó a profundizar su obra.

La muestra “A su tiempo” representa, justamente, ese recorrido: el proceso de maduración artística y el momento oportuno de compartir una producción que, durante años, fue íntima y personal con toda la comunidad.

07-05-2026