Recortes en el PAICOR afectan a la Escuela PRoA de Colonia Caroya

Colonia Caroya. En el marco de los recortes aplicados por el Gobierno de la Provincia en distintas áreas, el Ministerio de Desarrollo Social dispuso modificaciones del servicio del PAICOR en las 40 Escuelas PRoA.

El cambio consiste en que ya no recibirá el desayuno, el almuerzo y la merienda la totalidad del alumnado, sino solo aquellos que cumplan con los requisitos socioeconómicos establecidos por el sistema para el resto de los establecimientos educacionales de Córdoba.

El problema es que las escuelas PRoA son de jornada completa, de 8 horas reloj por día.

El jueves 30 de abril, el director de la escuela PRoA Colonia Caroya, Arq. Gustavo Frizza, recibió esta información: de los 227 alumnos matriculados, 97 cumplen con los requisitos para acceder al PAICOR.

De inmediato se comunicó con la intendente Paola Nanini, quien este lunes se contactó con la coordinación general del Programa Alimentario en la búsqueda de alternativas para solucionar el tema.

Nanini y Frizza tendrán una nueva reunión y llevarán una propuesta concreta: que los alumnos excluidos del beneficio paguen una cuota mensual, que rondaría entre 50 y 60 mil pesos mensuales.

Un sistema similar se aplica en el CE Cnel. Pascual Pringles, de Sinsacate.

También deberán negociar la continuidad de las cinco personas que trabajan en la cocina.

Gustavo Frizza argumenta, además de los estrictamente alimentario, que el comedor escolar “es un espacio de convivencia, de igualdad y de encuentro entre distintas realidades y tiene un valor tan importante como otros aspectos formativos dentro de la escuela”.

05-05-2026