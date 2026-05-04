Arranca en Jesús María la segunda edición del Encuentro de Muralistas

Jesús María. La Municipalidad impulsa una nueva edición del Encuentro de Muralistas, una propuesta cultural que continúa consolidándose como espacio de expresión artística y transformación urbana.

Durante los días 5, 6 y 7 de mayo, seis artistas locales trabajarán en la creación de murales en diferentes sectores estratégicos de la ciudad, aportando identidad y nuevas miradas a los espacios cotidianos.

Las jornadas se desarrollarán en los horarios de 9 a 12 y de 15 a 19, permitiendo a vecinos y visitantes acercarse a observar el proceso creativo en vivo y conocer las distintas técnicas del arte mural.

En esta edición, las intervenciones se llevarán adelante en la Terminal de Ómnibus, el ex Ministerio de Trabajo, la Terminal de Ómnibus Nueva, la Planta de Captación y Distribución de agua potable y el CED del Polideportivo 17 de Octubre.

La propuesta invita a recorrer la ciudad desde una perspectiva artística, promoviendo el encuentro, la creatividad y el vínculo entre el arte y la comunidad.

04-05-2026