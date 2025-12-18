Otro acuerdo con los municipales de Jesús María genera polémica en el Concejo

Jesús María. Los concejales de la ciudad tuvieron opiniones encontradas al analizar en el Cuerpo Deliberativo el Acta Acuerdo firmada entre el Ejecutivo y el Sindicato de Trabajadores Municipales, que incluye una revisión de la pauta salarial para diciembre de 2025 y enero y febrero de 2026.

El proyecto del Ejecutivo contenía un solo artículo con todas las mejoras acordadas. Según el bloque oficialista, habían acordado que iba a presentarse de ese modo, pero los bloques de la minoría negaron que tal acuerdo hubiera existido,

En consecuencia, las dos minorías presentaron un proyecto alternativo que obtuvo dictamen de comisión y fue sometido a votación artículo por artículo. Fueron aprobados por unanimidad todos los artículos relativos a las mejoras salariales, excepto el que establecía el aporte solidario, rechazado por cinco votos a cuatro.

“Nosotros, como venimos sosteniendo, no estamos de acuerdo con el aporte del 1 por ciento solidario; entonces pedimos votarlo así para poder votar el artículo 6 en contra, para que no se le realice el descuento a todos los empleados”, explicó la edil del Pro, Mariel Penna.

Por su parte, la presidente del Concejo, Paola Fantini, declaró: “Veremos la potestad del Ejecutivo en vetarlo en los próximos 10 días, o si saca algún decreto que afirme el artículo”.

Los aumentos.

La revisión salarial aprobada es:

Un aumento salarial para el mes de diciembre de 2025 consistente en el IPC del mes de noviembre 2025.

Un bono fin de año no remunerativo consistente en la suma de 130 mil pesos pagadero de la siguiente forma: 50 mil pesos en efectivo, el 22 de diciembre del 2025; 50 mil pesos en un vale para la compra de mercadería en comercios adheridos de la ciudad de Jesús María; 30 mil pesos en efectivo el día 19 de enero del 2026.

Un aumento salarial para el mes de enero de 2026 consistente en el IPC del mes de diciembre del 2025.

Un aumento salarial del mes de febrero de 2026 consistente en el IPC del mes de enero del 2026.

Asimismo, las partes se comprometieron a reunirse nuevamente en el día 9 de marzo de 2026 a los fines de negociar y convenir la pauta salarial para los meses venideros. También se analizará en esa ocasión el pase a planta permanente de 40 empleados contratados y la re categorización de otros.

18-12-2025