La Municipalidad de Sinsacate vende lotes

Sinsacate. La Municipalidad de esta localidad ha dispuesto el llamado a Concurso Público de Precios para la venta de siete lotes de propiedad municipal, ubicados en el fraccionamiento identificado como Lote 35, Manzana 02.

El concurso tiene como objetivo principal obtener financiamiento para la ejecución de obras de infraestructura esenciales, en especial vinculadas a los servicios de agua potable y energía eléctrica, promoviendo el desarrollo urbano planificado y transparente.

Los lotes puestos a la venta se encuentran distribuidos en las Manzanas 06, 08 y 16, con superficies que van de 400 m² a 1.309 m².

Los precios base fueron fijados en dólares estadounidenses, de acuerdo a su ubicación y características, conforme lo establecido por la Ordenanza vigente.

La recepción de las propuestas se realizará en la Sede Municipal, ubicada en calle 25 de Mayo 50, hasta el día 6 de enero de 2026 a las 12.

La apertura de sobres tendrá lugar el mismo día a las 12:30, con la intervención de la Comisión de Apertura designada a tal efecto.

Podrán participar del concurso, personas físicas mayores de edad que cumplan con los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones.

Las ofertas podrán presentarse en pesos o dólares, contemplándose distintas modalidades de pago, incluyendo pago contado o financiado.

Las propuestas podrán incluir hasta un año de plazo para pagar el precio ofrecido y la primera entrega no puede ser menor al 50 por ciento del monto propuesto. Siempre se privilegiará la mejor oferta.

Los pliegos con bases y condiciones pueden ser retirados en forma gratuita en sede administrativa municipal.

18-12-2025