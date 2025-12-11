Los pintores paisajistas vuelven a Colonia Caroya

Colonia Caroya. El Encuentro de Pintores Paisajistas “Susana Pairuna” de esta ciudad es una de las más reconocidas citas de artistas plásticos de nuestro país.

Este año celebra su 26ª edición. Se realizará desde el viernes 12 hasta el domingo 14, en la Casa de la Cultura del Lote XV.

La inscripción tiene un valor de 25 mil pesos y se entregarán más de 3 millones de pesos en premios para las obras elegidas por el jurado.

La temática central de esta edición serán los viñedos y la vitivinicultura, elementos que forman parte de la vida y el paisaje caroyenses.

En la temática “paisaje”, las categorías serán Premiados, Profesionales y Aficionados.

En el tema “libre” -a criterio del artista. habrá categoría única.

También se sumará la categoría “Niños”, destinada a menores de 12 años.

Los premios se entregarán el domingo a las 16 en Casa de la Cultura del Lote XV.

El primer encuentro de Pintores se realizó en 1996 por iniciativa de Susana Pairuna, reconocida artista oriunda de Colonia Caroya, premiada en innumerables certámenes nacionales de pintura. Como homenaje, este encuentro lleva su nombre.

Muestra paralela

En ese contexto, este viernes se habilitará la muestra de María Eugenia Galván, ganadora en tema “paisaje”, categoría Premiados, del último Encuentro.

Será a las 19 en el Espacio Cultural de Bodega La Caroyense, con entrada libre y gratuita.

