Reconocieron a los alumnos caroyenses destacados en 2025

Los pintores paisajistas vuelven a Colonia Caroya11 de diciembre de 2025
Este año se celebra la edición 26 de este tradicional encuentro. Se realizará desde el viernes 12 hasta el domingo 14, en la Casa de la Cultura del Lote XV.
Además de los rendimientos académicos, se tuvieron en cuenta logros artísticos, culturales y deportivos.11 de diciembre de 2025
Colonia Caroya. La Intendente Paola Nanini compartió el miércoles un desayuno con alumnos de instituciones educativas que se destacaron durante el año en distintas actividades, obteniendo medallas en disciplinas y propuestas escolares.
El encuentro fue en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario y los incitados fueron:
Ipet 412 Nicolás Avellaneda: Gustavo Panontini. Trayectoria académica y social
Instituto Especial Niño Jesús: Valentina Carreño y Thiago Lescano. Por sus logros en deporte adaptado
Escuela Olga Cossettini: Bautista Bergon, Ganador del Concurso de Cuentos, y Bruno Sivierim 2° puesto en la Olimpíada Internacional de Matemáticas
CE Gral. Manuel Belgrano; Benicio Tesino y Nicolás Viñales, por sus logros en ajedrez; Genaro Salvucci, por sus medallas en natación; Pía Nuñez, alumna de danzas árabes; Thiago Pereyra, 2º puesto en competencia internacional de Malambo Norteño; y Bianca Moyano. 5º puesto en Patinaje Artístico.
CE República de Italia: Leila Virgili, violinista invitada a participar en el Teatro del Libertador y en el Teatro Real de Córdoba; Rosario Lescano Barcos, medalla de bronce en el Campeonato Panamericano de Patinaje Artístico Clubes y Naciones; Milena Visintini, 2° Puesto del Proyecto Teatro Real y Plan Provincial de Lectura “Los Días del Venado”, de Liliana Bodoc.
Ipem 165 Pbro. José Bonoris: Nicolás Dalmoro, 2° Puesto del Proyecto Teatro Real y Plan Provincial de Lectura; Martina y Agustina Funes. medallistas en Acrobacias Aéreas; Guadalupe D´andrea, 1° puesto en Patín del Club Juventud Agraria Colón; Quianna Brandalessi, 1° puesto Gimnasia Artística del Bochas Sport Club; Ludmila Canelo y Dayana Contreras, 1° Puesto en Hockey del Polideportivo; Francina Cragnolini, por su participación en la Universal Dance y clasificación a la 2ª instancia en Brasil por segundo año consecutivo. Participación en competencia organizada por Flavio Mendoza, clasificando a segunda instancia en Mendoza.
11-12-2025
Se pondrá en escena “El Zapatero Descalzo”, un drama grotesco bajo la dirección de Rodrigo Fulgueira. La función comenzará a las 21:30.
