Este viernes hay Teatro en Pico de Tinta

Jesús María. Pico de Tinta Espacio taller pondrá en escena este viernes “El Zapatero Descalzo”, un drama grotesco bajo la dirección de Rodrigo Fulgueira.

¿De qué trata? Roberto decide dejar su vida en el interior y mudar a su familia a la gran ciudad. Tras mucho sacrificio, logra un ansiado ascenso laboral. Sin embargo, este cambio radical trae nuevos desafíos: la ambición se apodera de ellos, desencadenando un final inesperado.

Estarán en escena: María Rosa Horst, Ezequiel Wiman, Antonio Toledo, Valentina Ramis y Susana Clermont.

La función empezará a las 21:30, con entrada a la gorra.

Es un espectáculo recomendado para mayores de 12 años de edad.

11-11-2025