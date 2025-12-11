Este viernes hay Teatro en Pico de Tinta

Los pintores paisajistas vuelven a Colonia Caroya11 de diciembre de 2025
Este año se celebra la edición 26 de este tradicional encuentro. Se realizará desde el viernes 12 hasta el domingo 14, en la Casa de la Cultura del Lote XV.
Se pondrá en escena “El Zapatero Descalzo”, un drama grotesco bajo la dirección de Rodrigo Fulgueira. La función comenzará a las 21:30.11 de diciembre de 2025
Jesús María. Pico de Tinta Espacio taller pondrá en escena este viernes “El Zapatero Descalzo”, un drama grotesco bajo la dirección de Rodrigo Fulgueira.
¿De qué trata? Roberto decide dejar su vida en el interior y mudar a su familia a la gran ciudad. Tras mucho sacrificio, logra un ansiado ascenso laboral. Sin embargo, este cambio radical trae nuevos desafíos: la ambición se apodera de ellos, desencadenando un final inesperado.
Estarán en escena: María Rosa Horst, Ezequiel Wiman, Antonio Toledo, Valentina Ramis y Susana Clermont.
La función empezará a las 21:30, con entrada a la gorra.
Es un espectáculo recomendado para mayores de 12 años de edad.
11-11-2025
Además de los rendimientos académicos, se tuvieron en cuenta logros artísticos, culturales y deportivos.