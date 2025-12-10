Los concejales de Jesús María estudian propuestas de Emergencia Vial

Los pintores paisajistas vuelven a Colonia Caroya11 de diciembre de 2025
Este año se celebra la edición 26 de este tradicional encuentro. Se realizará desde el viernes 12 hasta el domingo 14, en la Casa de la Cultura del Lote XV.
Ingresaron al Cuerpo Deliberativo los proyectos de ordenanzas elaborados ´ppr el Ejecutivo y el Bloque de Hacemos Unidos por Jesús María. Aprobarían una normativa antes de fin de año.10 de diciembre de 2025
Jesús María. El Concejo Deliberante pasó a la Comisión de Legislación el proyecto de ordenanza que declara el estado de excepción y emergencia vial, presentada por el Ejecutivo, y el que regula la emisión sonora de vehículos, elaborado por el Bloque Hacemos Unidos por Jesús María.
También se analizará en la Comisión de Legislación el proyecto de ordenanza de creación del observatorio municipal de movilidad, seguridad vial y ciudadana de Jesús María.
Sobre tablas, los ediles adelantaron que enfocarán el análisis en temas que merecen mayor atención, tales como la aplicación de multas a gastronómicos cuyos repartidores infrinjan las normas de tránsito y la implementación de video multas desde el centro de monitoreo.
Cabe recordar que la emergencia estaría vigente durante un año.
La Comisión sesionará de manera ampliada a fin de enriquecer su análisis. Lo hará el martes venidero a las 19:30.
La semana que viene cambiará el horario de la sesión ordinaria a las 18. En esa sesión podría aprobarse una normativa al respecto.
También se incorporó al Orden del Día el Dictamen de la Comisión de Hacienda respecto del proyecto de ordenanza referente al régimen de contratación, el cual fue aprobado por unanimidad.
Se pondrá en escena “El Zapatero Descalzo”, un drama grotesco bajo la dirección de Rodrigo Fulgueira. La función comenzará a las 21:30.
Además de los rendimientos académicos, se tuvieron en cuenta logros artísticos, culturales y deportivos.