Los concejales de Jesús María estudian propuestas de Emergencia Vial

Jesús María. El Concejo Deliberante pasó a la Comisión de Legislación el proyecto de ordenanza que declara el estado de excepción y emergencia vial, presentada por el Ejecutivo, y el que regula la emisión sonora de vehículos, elaborado por el Bloque Hacemos Unidos por Jesús María.

También se analizará en la Comisión de Legislación el proyecto de ordenanza de creación del observatorio municipal de movilidad, seguridad vial y ciudadana de Jesús María.

Sobre tablas, los ediles adelantaron que enfocarán el análisis en temas que merecen mayor atención, tales como la aplicación de multas a gastronómicos cuyos repartidores infrinjan las normas de tránsito y la implementación de video multas desde el centro de monitoreo.

Cabe recordar que la emergencia estaría vigente durante un año.

La Comisión sesionará de manera ampliada a fin de enriquecer su análisis. Lo hará el martes venidero a las 19:30.

La semana que viene cambiará el horario de la sesión ordinaria a las 18. En esa sesión podría aprobarse una normativa al respecto.

También se incorporó al Orden del Día el Dictamen de la Comisión de Hacienda respecto del proyecto de ordenanza referente al régimen de contratación, el cual fue aprobado por unanimidad.

10-12-2025