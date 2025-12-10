Sinsacate celebró sus 441 años de historia

Sinsacate. El gobierno local festejó el Día de los Orígenes de la localidad y reconoció a quienes hacen grande a la comunidad.

En ese marco, fueron elegidos los Vecinos Destacados 2025. Los reconocimientos recayeron sobre estos vecinos e instituciones:

Artístico–Cultural: Academia Huellas del Camino Real

Deportivo: Claudio Abel “Chipi” Arias

Empresarial: Grupo Sincor Argentina

Social: Alberto Gabriel Rizzi

En cuanto al Educativo, se les entregaron los “Chin Sacat” a los alumnos de establecimientos educacionales de todos los niveles que tuvieron un desempeño superlativo en 2025:

Silvana Londero. Jardín Leopoldo Reyna.

Ariana Rodríguez Centeno. CE Cnel. Pascual Pringles.

María Soledad Ferreyra. IPET 413.

Noemí Alejandra Farías. CENMA Anexo Sinsacate.

Franco Germán Molina. CE Capitán Díaz Vélez.

Génesis Briana González Lugones. CE José María Paz.

Martina Yoselín Soria Fernández. CE Juan Bautista Alberdi.

Emanuel Alejandro Torres. Escuela de Suboficiales de Policía Gral. Manuel Belgrano.

La ceremonia contó con la participación activa de vecinos y familias, quienes acompañaron cada reconocimiento y compartieron un brindis final en honor al Día del Pueblo y a la cercanía de las fiestas de fin de año.

Una historia comunitaria.

El intendente Carlos Ciprián comentó que, en 2008, habló con el historiador Efraín U. Bischoff y le dijo que “Sinsacate no había sido fundado”.

La alternativa que le dio fue: “Juntá a mis amigos historiadores y vean. Y elijan una fecha que no va a ser la de fundación, sino de los orígenes de Sinsacate. Así que le hicimos caso a Don Efraín y los historiadores que él me recomendó determinaron, en base a un documento que está en el Archivo Frías, un archivo de los Jesuitas, que dice que, 441 años atrás, a Miguel de Ardiles le dieron una merced de la Corona Española. Y ese documento rezaba que debía preservarse el pueblo de Sinsacate, o algo parecido, o sea que afirmaba que ya una población y que tenía el nombre de Chinsacate, que se fue deformando por el tema del Castellano nuestro y quedó Sinsacate”.

El vocablo “Sacat” de los pueblos originarios indicaba “el lugar de...”, o sea que significaba “Tierra de Chin”.

Precisamente, a partir de ese nombre, en 2010 se generó la distinción para los vecinos.

“A partir de entonces, año tras año, el Concejo y un poco la gente vamos distinguiendo el esfuerzo y el mérito de distintas personas en áreas diferentes”, concluyó Ciprián.

