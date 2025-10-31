El Coro Polifónico Municipal presenta su espectáculo anual “Folklore y algo más”

Será este sábado en la Estancia de Jesús María – Museo Jesuítico Nacional. La entrada es libre y gratuita, con cupo limitado.

31 de octubre de 2025
Coro JM

Jesús María. La Municipalidad invita a disfrutar de la presentación anual del Coro Polifónico Municipal Norma Capraro, que llevará al escenario su espectáculo “Folklore y algo más”, en consonancia con los 60 años del Festival Nacional de Doma y Folklore.

El encuentro será este sábado a las 21, en la Estancia de Jesús María – Museo Jesuítico Nacional. 

La propuesta reunirá un repertorio variado, que combina música popular argentina con otros géneros, interpretado por el elenco coral vocacional de la ciudad.

La entrada es libre y gratuita, con cupo limitado, por lo que se recomienda asistir con anticipación para asegurar lugar.

