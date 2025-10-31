El Coro Polifónico Municipal presenta su espectáculo anual “Folklore y algo más”

En Sinsacate plantarán un árbol por cada niño nacido en la localidad31 de octubre de 2025
Esta plantación participativa, denominada “Una nueva vida. un árbol”, se llevará a cabo este sábado a las 17 en la Ciclovía del Camino San Cayetano.
Será este sábado en la Estancia de Jesús María – Museo Jesuítico Nacional. La entrada es libre y gratuita, con cupo limitado.31 de octubre de 2025
Jesús María. La Municipalidad invita a disfrutar de la presentación anual del Coro Polifónico Municipal Norma Capraro, que llevará al escenario su espectáculo “Folklore y algo más”, en consonancia con los 60 años del Festival Nacional de Doma y Folklore.
El encuentro será este sábado a las 21, en la Estancia de Jesús María – Museo Jesuítico Nacional.
La propuesta reunirá un repertorio variado, que combina música popular argentina con otros géneros, interpretado por el elenco coral vocacional de la ciudad.
La entrada es libre y gratuita, con cupo limitado, por lo que se recomienda asistir con anticipación para asegurar lugar.
Este sábado se hará el 3º Encuentro HidroSocial Artístico y Educativo La Granja Pueblo Monte, a las 17:30 en el Salón Iria Berutto.
Se realizará desde el mediodía hasta pasadas las 21. Será en Av. San Martín, frente al Club Juventud Agraria Colón, con entrada libre y gratuita.
El Concejo Deliberante aprobó por mayoría un dictamen de los bloques opositores, reduciendo los beneficios acordados por el Ejecutivo con el Sindicato. El aporte solidario fue aprobado sólo de diciembre de 2025 a marzo de 2026 y los no afiliados deberán prestar su consentimiento para que los descuenten.