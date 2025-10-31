La 44ª Fiesta Provincial del Salame Típico domina la agenda del domingo

En Sinsacate plantarán un árbol por cada niño nacido en la localidad31 de octubre de 2025
Esta plantación participativa, denominada “Una nueva vida. un árbol”, se llevará a cabo este sábado a las 17 en la Ciclovía del Camino San Cayetano.
Se realizará desde el mediodía hasta pasadas las 21. Será en Av. San Martín, frente al Club Juventud Agraria Colón, con entrada libre y gratuita.31 de octubre de 2025
Colonia Caroya. La Municipalidad, el Club Juventud Agraria Colón y un grupo de chacinadores presentaron la 44ª Fiesta Provincial del Salame Típico, que se realizará el domingo 2 de noviembre desde el mediodía hasta pasadas las 21.
Será en Av. San Martín, entre las calles 20 y 22 -frente al club organizador-, con entrada libre y gratuita.
El salame que se ofrecerá será con el sello de Indicación Geográfica, respetando la receta típica, los saberes ancestrales y la salubridad.
Este año participan Embutidos Piazzoni, de Martín Piazzoni; Provin il Salam, de Marcelo Prosdócimo; Los Plátanos, de Guillermo Visintín; y El Teki, de Mariano Cragnolini; quienes elaboraron unos 400 Kg de salame.
En la fiesta se venderá en picada, con queso, bondiola, fiambre de cerdo y pan; o por unidad.
La grilla
El escenario estará ubicado en Av. San Martín y Calle 22. Desde el mediodía, pasarán por él el Coro Lidrîs, Ariel Rojas, el Conjunto Caroyense de Danzas Italianas Alegrîe, Edelweiss, Marcelo Bracamonte, Marcelo Lepore y su Conjunto,Cielo Tierra, Dos Folk y Almas Mellizas.
El cierre estará a cargo de Martín Rolán y los Hijos del Cuarteto
Gastronomía
Dentro del predio habrá puestos de comida y bebida. Los principales serán el del Salame IG y el del Club Juventud Agraria Colón.
Algunos de los precios dados a conocer de antemano son:
Los vinos de Bodega La Caroyense se ofrecerán dentro de sus instalaciones para llevar o consumir en los tablones y sillas dispuestos en la Av. San Martín.
En su explanada estará la muestra estática de autos clásicos y motos antiguas.
Sobre las veredas de la avenida habrá más stands, food trucks, emprendedores, artesanos y puestos de información oficial, Defensa Civil y Economía Circular.
A beneficio de escuelas.
Siete establecimientos educativos de la ciudad se verán beneficiadas con el cobro del estacionamiento en las inmediaciones de la fiesta.
Por un lado, el Concejo Deliberante aprobó la explotación del espacio público, en el cuadrante comprendido entre las calles 19 y 23, desde la 42 hasta la 45 Don Bosco.
La tarea estará a cargo de la escuela PROA, el Ipet 412 Nicolás Avellaneda, el CE República de Italia y su Jardín de Infantes, el Ipem 349 Giovanni Bosco y el CENMA Colonia Caroya.
Se cobrará 4 mil pesos por vehículo y 2 mil pesos por moto.
Por otra parte, dentro del evento se venderán números -a un valor de 2 mil pesos- para el sorteo de cuatro combos de salame, queso y pan, por iniciativa de los chacinadores que participan de la organización. Todo lo recaudado será para el Instituto Especial Niño Jesús.
31-10-2025
Esta plantación participativa, denominada “Una nueva vida. un árbol”, se llevará a cabo este sábado a las 17 en la Ciclovía del Camino San Cayetano.
Este sábado se hará el 3º Encuentro HidroSocial Artístico y Educativo La Granja Pueblo Monte, a las 17:30 en el Salón Iria Berutto.
Será este sábado en la Estancia de Jesús María – Museo Jesuítico Nacional. La entrada es libre y gratuita, con cupo limitado.
Se realizará desde el mediodía hasta pasadas las 21. Será en Av. San Martín, frente al Club Juventud Agraria Colón, con entrada libre y gratuita.
El Concejo Deliberante aprobó por mayoría un dictamen de los bloques opositores, reduciendo los beneficios acordados por el Ejecutivo con el Sindicato. El aporte solidario fue aprobado sólo de diciembre de 2025 a marzo de 2026 y los no afiliados deberán prestar su consentimiento para que los descuenten.