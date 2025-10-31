La 44ª Fiesta Provincial del Salame Típico domina la agenda del domingo

Colonia Caroya. La Municipalidad, el Club Juventud Agraria Colón y un grupo de chacinadores presentaron la 44ª Fiesta Provincial del Salame Típico, que se realizará el domingo 2 de noviembre desde el mediodía hasta pasadas las 21.

Será en Av. San Martín, entre las calles 20 y 22 -frente al club organizador-, con entrada libre y gratuita.

El salame que se ofrecerá será con el sello de Indicación Geográfica, respetando la receta típica, los saberes ancestrales y la salubridad.

Este año participan Embutidos Piazzoni, de Martín Piazzoni; Provin il Salam, de Marcelo Prosdócimo; Los Plátanos, de Guillermo Visintín; y El Teki, de Mariano Cragnolini; quienes elaboraron unos 400 Kg de salame.

En la fiesta se venderá en picada, con queso, bondiola, fiambre de cerdo y pan; o por unidad.

La grilla

El escenario estará ubicado en Av. San Martín y Calle 22. Desde el mediodía, pasarán por él el Coro Lidrîs, Ariel Rojas, el Conjunto Caroyense de Danzas Italianas Alegrîe, Edelweiss, Marcelo Bracamonte, Marcelo Lepore y su Conjunto,Cielo Tierra, Dos Folk y Almas Mellizas.

El cierre estará a cargo de Martín Rolán y los Hijos del Cuarteto

Gastronomía

Dentro del predio habrá puestos de comida y bebida. Los principales serán el del Salame IG y el del Club Juventud Agraria Colón.

Algunos de los precios dados a conocer de antemano son:

Picada surtida de medio kilo para cuatro personas: $28.000

Salame por kilo: $38.000

Choripán: $10.000

Docena de empanadas: $20.000 (Unidad: $2.000)

Carne a la bandeja $20.000

Sandwich de carne: $14.000

Papas fritas: $6.000

Vino Malbec Don Fabio: $13.000

Vino Ancelota Don Fabio: $16.000

Vino Navira Malbec Terra Camiare: $14.000

Vino Ovum Malbec Terra Camiare: $20.000

Cerveza: $8.000

Fernet: $12.000

Gancia: $10.000

Gaseosa 500cc: $4.000

Gaseosa 1,5L: $8.000

Agua mineral o saborizada 500cc: $3500

Los vinos de Bodega La Caroyense se ofrecerán dentro de sus instalaciones para llevar o consumir en los tablones y sillas dispuestos en la Av. San Martín.

En su explanada estará la muestra estática de autos clásicos y motos antiguas.

Sobre las veredas de la avenida habrá más stands, food trucks, emprendedores, artesanos y puestos de información oficial, Defensa Civil y Economía Circular.

A beneficio de escuelas.

Siete establecimientos educativos de la ciudad se verán beneficiadas con el cobro del estacionamiento en las inmediaciones de la fiesta.

Por un lado, el Concejo Deliberante aprobó la explotación del espacio público, en el cuadrante comprendido entre las calles 19 y 23, desde la 42 hasta la 45 Don Bosco.

La tarea estará a cargo de la escuela PROA, el Ipet 412 Nicolás Avellaneda, el CE República de Italia y su Jardín de Infantes, el Ipem 349 Giovanni Bosco y el CENMA Colonia Caroya.

Se cobrará 4 mil pesos por vehículo y 2 mil pesos por moto.

Por otra parte, dentro del evento se venderán números -a un valor de 2 mil pesos- para el sorteo de cuatro combos de salame, queso y pan, por iniciativa de los chacinadores que participan de la organización. Todo lo recaudado será para el Instituto Especial Niño Jesús.

