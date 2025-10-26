El Departamento Colón se pintó violeta

Toda la zona. El Departamento Colón apoyó masivamente a Javier Milei en las Elecciones Presidenciales de 2023 y a la alianza Hacemos Unidos por Córdoba en las provinciales. De hecho, Gustavo Brandán fue elegido Legislador Departamental y los candidatos a intendentes del “cordobesismo” asociado con radicales y figuras del PRO se impusieron en 14 localidades.

Este domingo, apenas en cinco circuitos pudo festejar el nuevo clon que es Provincias Unidas. Lo hizo en las municipalidades de Juárez Celman –la ciudad de la Vicegobernadora Myriam Prunotto- y Mi Granja –su intendente preside la Comunidad Regional-. A ellas se suman tres comunas: Tinoco, Villa Cerro Azul y El Manzano.

Por su parte, La Libertad Avanza ganó en: Jesús María, Colonia Caroya. Colonia Vicente Agüero, Colonia Tirolesa. Malvinas Argentinas -por apenas el 0,11% al cierre de esta edición-, La Granja, Agua de Oro, Salsipuedes, Río Ceballos, Unquillo, Mendiolaza, Saldán. Villa Allende y Calera

Departamento Colón Participación: 66,35

Alianza La Libertad Avanza 73.421 44,73 %

Alianza Provincias Unidas 45.348 27,63 %

Defendamos Córdoba 12.859 7,83 %

Alianza Fuerza Patria 8.210 5,00 %

Partido libertario 7.735 4,71 %

Frente de Izquierda y de Trabajadores 3.882 2,36 %

Alianza Encuentro por la República 3.357 2,04 %

Unión Cívica Radical 3.356 2,04 %

Fe 1.196 0,72 %

Pro - Propuesta Republicana 1.152 0,70 %

Alianza Ciudadanos 1.132 0,68 %

Acción para el Cambio 477 0,29 %

Política Abierta para la Integridad Social 385 0,23 %

Movimiento Avanzada Socialista 379 0,23 %

Partido Demócrata 338 0,20 %

Frente Federal de Acción Solidaria 323 0,19 %

Alianza Córdoba Te Quiero 315 0,19 %

Unión Popular Federal 249 0,15 %

26-10-2025