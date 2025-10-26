El Departamento Colón se pintó violeta

Le ganó por 17 puntos a Provincias Unidas, que gobierna en la mayoría de las municipalidades y comunas. En sólo cinco circuitos se impuso Schiaretti.

26 de octubre de 2025
Milei Roca

Toda la zona. El Departamento Colón apoyó masivamente a Javier Milei en las Elecciones Presidenciales de 2023 y a la alianza Hacemos Unidos por Córdoba en las provinciales. De hecho, Gustavo Brandán fue elegido Legislador Departamental y los candidatos a intendentes del “cordobesismo” asociado con radicales y figuras del PRO se impusieron en 14 localidades.

Este domingo, apenas en cinco circuitos pudo festejar el nuevo clon que es Provincias Unidas. Lo hizo en las municipalidades de Juárez Celman –la ciudad de la Vicegobernadora Myriam Prunotto- y Mi Granja –su intendente preside la Comunidad Regional-. A ellas se suman tres comunas: Tinoco, Villa Cerro Azul y El Manzano.

Por su parte, La Libertad Avanza ganó en: Jesús María, Colonia Caroya. Colonia Vicente Agüero, Colonia Tirolesa. Malvinas Argentinas -por apenas el 0,11% al cierre de esta edición-, La Granja, Agua de Oro, Salsipuedes, Río Ceballos, Unquillo, Mendiolaza, Saldán. Villa Allende y Calera

 

Departamento Colón                                    Participación: 66,35

Alianza La Libertad Avanza                          73.421  44,73 %         

Alianza Provincias Unidas                             45.348  27,63 %         

Defendamos Córdoba                                   12.859  7,83 %           

Alianza Fuerza Patria                                       8.210  5,00 %           

Partido libertario                                              7.735  4,71 %           

Frente de Izquierda y de Trabajadores        3.882  2,36 %           

Alianza Encuentro por la República              3.357  2,04 %           

Unión Cívica Radical                                        3.356  2,04 %           

Fe                                                                       1.196  0,72 %           

Pro - Propuesta Republicana                        1.152  0,70 %           

Alianza Ciudadanos                                        1.132  0,68 %           

Acción para el Cambio                                      477  0,29 %           

Política Abierta para la Integridad Social       385  0,23 %           

Movimiento Avanzada Socialista                     379  0,23 %           

Partido Demócrata                                            338  0,20 %           

Frente Federal de Acción Solidaria                 323  0,19 %           

Alianza Córdoba Te Quiero                              315  0,19 %           

Unión Popular Federal                                      249  0,15 %

