Salen a la venta 23 lotes de Aires de Campo

Jesús María. La Municipalidad pone a disposición 23 lotes remanentes en el barrio Aires de Campo, ubicado sobre Ruta E66.

La modalidad de venta será de contado, con un valor fijado de 60 dólares por metro cuadrado, conforme a la reglamentación vigente.

¿Cómo participar del sorteo?

Las personas interesadas podrán inscribirse hasta el 12 de noviembre.

Deberán ingresar a www.jesusmaria.gov.ar, dirigirse al acceso directo "Venta de lotes remanentes Aires de Campo" y descargar el formulario.

Finalmente, presentarlo junto a la documentación requerida en la Oficina de Hábitat (Pedro J. Frías 842), de lunes a viernes, de 8 a 13 horas.

Requisitos para acceder

Para participar del sorteo, se deben cumplir las siguientes condiciones:

Ser mayor de 18 años.

No poseer inmuebles registrados en la provincia de Córdoba (ni el titular, ni su cónyuge o conviviente). Esto se debe acreditar con un certificado emitido por el Registro de la Propiedad de Córdoba.

Solo se podrá adquirir un lote por persona.

Ser vecino de Jesús María, Colonia Caroya o Sinsacate, o bien trabajar en alguna de estas localidades de forma comprobable.

Construir una vivienda en el lote dentro del plazo máximo de 60 meses desde su adjudicación.

No se podrá transferir el terreno durante los primeros 6 años.

Sorteo público

Una vez finalizado el período de inscripción, se realizará un sorteo público entre quienes cumplan con todos los requisitos.

La fecha estimada para este sorteo es entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre.

23-10-2025