Salen a la venta 23 lotes de Aires de Campo

La Liga Regional Colón adelantó los partidos de Primera y ReservaDEPORTE24 de octubre de 2025
La decisión se tomó por la realización de las Elecciones. El sábado jugarán las Inferiores y el Femenino. Se suspendió la fecha de la Copa de Oro.
Estos terrenos del barrio municipal ubicado sobre la Ruta E66 se adjudicarán mediante sorteo público. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 12 de noviembre.23 de octubre de 2025
Jesús María. La Municipalidad pone a disposición 23 lotes remanentes en el barrio Aires de Campo, ubicado sobre Ruta E66.
La modalidad de venta será de contado, con un valor fijado de 60 dólares por metro cuadrado, conforme a la reglamentación vigente.
¿Cómo participar del sorteo?
Las personas interesadas podrán inscribirse hasta el 12 de noviembre.
Deberán ingresar a www.jesusmaria.gov.ar, dirigirse al acceso directo "Venta de lotes remanentes Aires de Campo" y descargar el formulario.
Finalmente, presentarlo junto a la documentación requerida en la Oficina de Hábitat (Pedro J. Frías 842), de lunes a viernes, de 8 a 13 horas.
Requisitos para acceder
Para participar del sorteo, se deben cumplir las siguientes condiciones:
Sorteo público
Una vez finalizado el período de inscripción, se realizará un sorteo público entre quienes cumplan con todos los requisitos.
La fecha estimada para este sorteo es entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre.
23-10-2025
