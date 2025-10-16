Se conocieron los ganadores en las Juras Carniceras del Block Test Jesús María 2025

Jesús María. Esta novedosa edición del Block Test Jesús María 2025 tuvo en las instalaciones del Frigorífico Bustos y Beltrán la segunda fase del certamen, donde se evaluó la eficiencia carnicera y el análisis de rendimiento de los animales. Fueron seleccionados uno de cada conjunto ingresado en el predio de La Rural de Jesús María. Terminado el proceso de faena, las reses fueron evaluadas por un jurado técnico integrado por Gessy Driullet y Horacio Ávila, acompañados por directivos y personal de calidad del frigorífico y miembros del Ateneo de la Sociedad Rural de Jesús María.

Los criterios de evaluación fueron: peso neto, rendimiento al gancho –con respecto al peso vivo-, conformación y terminación de grasa, color, textura y marmoleo de la carne y la uniformidad entre medias reses.

Los premios fueron otorgados a:

Categoría 1°, media res para consumo liviano, de 110 a 120 Kg:

El Gran Campeón fue para una media res del expositor Roberto Tarantino, del establecimiento La Ciénaga de la localidad de Avellaneda, criador de la raza Bonsmara. El Reservado Gran Campeón lo obtuvo una cruza sintética Angus-Brahman de la firma Norte Cordobés SRL de su establecimiento El Gaucho, de Sumampa, provincia de Santiago del Estero.

Categoría 2°, media res para consumo mediano, de 121 a 132 Kg:

El Gran Campeón fue para la raza Limangus, del expositor Mariano Grimaldi, con su establecimiento Don Mariano, de Río Primero.

El Reservado Gran Campeón lo obtuvo la raza Bonsmara, con una media res de la Estancia El Mangrullo, de la localidad de Lavalle, provincia de Santiago del Estero.

Categoría 3°, media res para consumo pesado, de 133 a 144 Kg:

La raza Bonsmara obtuvo el Gran Campeón con una media res de la Estancia El Mangrullo, de Lavalle, provincia de Santiago del Estero.

El Gran Campeón fue para una media res de la raza Brangus del CENAB, de Biofarma, ubicado en Sinsacate.

Categoría 4°, media res para consumo muy pesado, por encima de los 144 Kg,

El Gran Campeón lo obtuvo la raza Charolais, de La Yuma, de Los Quebrachos.

El Reservado Gran Campeón fue para la raza Angus, de la firma Norte Cordobés SRL, de su establecimiento El Gaucho, de Sumampa, provincia de Santiago del Estero.

