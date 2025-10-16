Se conocieron los ganadores en las Juras Carniceras del Block Test Jesús María 2025

Dura derrota del Bochas con HindúDEPORTE16 de octubre de 2025
Perdió 66 a 26, por la sexta fecha de la Liga Nacional Femenina, en condición de visitante.
16 de octubre de 2025
Jesús María. Esta novedosa edición del Block Test Jesús María 2025 tuvo en las instalaciones del Frigorífico Bustos y Beltrán la segunda fase del certamen, donde se evaluó la eficiencia carnicera y el análisis de rendimiento de los animales. Fueron seleccionados uno de cada conjunto ingresado en el predio de La Rural de Jesús María. Terminado el proceso de faena, las reses fueron evaluadas por un jurado técnico integrado por Gessy Driullet y Horacio Ávila, acompañados por directivos y personal de calidad del frigorífico y miembros del Ateneo de la Sociedad Rural de Jesús María.
Los criterios de evaluación fueron: peso neto, rendimiento al gancho –con respecto al peso vivo-, conformación y terminación de grasa, color, textura y marmoleo de la carne y la uniformidad entre medias reses.
Los premios fueron otorgados a:
El Gran Campeón fue para una media res del expositor Roberto Tarantino, del establecimiento La Ciénaga de la localidad de Avellaneda, criador de la raza Bonsmara. El Reservado Gran Campeón lo obtuvo una cruza sintética Angus-Brahman de la firma Norte Cordobés SRL de su establecimiento El Gaucho, de Sumampa, provincia de Santiago del Estero.
El Gran Campeón fue para la raza Limangus, del expositor Mariano Grimaldi, con su establecimiento Don Mariano, de Río Primero.
El Reservado Gran Campeón lo obtuvo la raza Bonsmara, con una media res de la Estancia El Mangrullo, de la localidad de Lavalle, provincia de Santiago del Estero.
La raza Bonsmara obtuvo el Gran Campeón con una media res de la Estancia El Mangrullo, de Lavalle, provincia de Santiago del Estero.
El Gran Campeón fue para una media res de la raza Brangus del CENAB, de Biofarma, ubicado en Sinsacate.
El Gran Campeón lo obtuvo la raza Charolais, de La Yuma, de Los Quebrachos.
El Reservado Gran Campeón fue para la raza Angus, de la firma Norte Cordobés SRL, de su establecimiento El Gaucho, de Sumampa, provincia de Santiago del Estero.
16-10-2025
Lo dispuso el Concejo Deliberante- Este miércoles aprobó un dictamen de la Comisión de Obras que introdujo cambios en la ordenanza original.
También quedó oficialmente establecido el 7 de octubre de cada año como el Día de la Bandera de Jesús María.
Luego de cordiales negociaciones con el Sindicato de Trabajadores Municipales, se fijaron aumentos al básico de 2,5 por ciento en octubre, 3 por ciento en noviembre y 2,5 por ciento en diciembre.
Entre las localidades que aún no tenían definido su ejido estaban Villa del Totoral, Las Peñas y Villa Tulumba.