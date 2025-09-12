“Después de muertos, amarnos más”

Se corre el 13º Desafío Camino Real: Ciclismo, historia y naturalezaDEPORTE12 de septiembre de 2025
La competencia se hará en el antiguo Camino Real, uniendo parajes históricos. Se realizará sobre recorridos de 40 Km y 80 Km.
Es el título de la nueva edición de “Allá en el Camposanto”, la creación de Bicarbonato Teatro. Intenta recrear qué pasa en el Cementerio cuando llega alguien “nuevo”.OCIO - FESTIVAL DE DOMA12 de septiembre de 2025
Colonia Caroya. ¿Qué pasa en el Cementerio cuando llega alguien nuevo? Es lo que intenta recrear el Grupo Bicarbonato Teatro en esta nueva edición de la obra “Allá en el Camposanto”, cuyas partes anteriores fueron vistas por cientos de personas.
La nueva edición conserva la impronta de invitar al público a recorrer el Cementerio de Colonia Caroya y recordar con cariño a personas públicas y anónimas de la ciudad que cuentan historias que llegan al alma porque los conocimos, porque alguien nos contó sobre ellos, porque nos recuerdan a alguien.
Esta edición tiene diálogos entre personajes que se preparan para una gran bienvenida, con la incertidumbre del momento, con las ilusiones de reencuentro y con los recuerdos de lo que fue la vida de cada uno.
Se podrá ver este sábado a las 18, puntualmente, y se suspenderá por lluvia.
El Cementerio Municipal de Colonia Caroya está en Calle 52 (N) esq. Calle 100.
La entrada será libre y a la gorra
Se recomienda al público que se coloque repelente.
Actuarán: Eloy Andrawos Pazos, Sofía Boscacci, Melisa Diaz Heredia, Noemí Fantini, Ceferino Irusta Boscacci, Leny Migotti, Humberto Patat, Agustina Pazos, Elba Roggio, Santiago Scalisi y Aldo Torletto.
Los acompañarán los músicos Victoria Baudín, Andrés Strasorier y Álvaro Vassia
La Dirección está a cargo de Sofía Boscacci.
Sobre el grupo teatral.
El viejo dilema del huevo o la gallina fue solucionado en el caso de Bicarbonato Teatro, ya el grupo surgió a raíz de la idea de crear una obra de teatro en el Cementerio.
Fue Elba Roggio quien, a fines del 2018, reunió a gran parte del actual elenco, a quienes conocía por experiencias previas en la actuación y en la vida, y les contó lo que había visto en el Cementerio de Asunción de Paraguay: una visita guiada teatralizada en la que los personajes aparecían para contarles en primera persona sus historias y la de su Patria. “¿Y si hacemos algo parecido acá?” fue la mecha que encendió y derivó en la creación del grupo teatral Bicarbonato.
“Allá en el Camposanto” es el nombre de esta obra que ya lleva varias ediciones y muchos personajes, siempre intentando recordar, que es -nada más ni nada menos- volver a pasar por el corazón. Y dejar un mensaje clave: la alegría del encuentro, del reencuentro, de la vida que creemos que sigue y que nos espera allá en el Camposanto.
Es la última fecha del certamen que reunió a equipos de distintas localidades. Además del partido decisivo, se disputará el encuentro por el tercer puesto.
La Explanada de la Estación del Ferrocarril será el punto de encuentro para esta jornada que reunirá a instituciones, artistas, emprendedores y familias. Habrá música, juegos, donaciones y el tradicional Paseo de Emprendedores y Artesanos.
Este domingo habrá una caminata guiada por los antiguos canales de riego que recorren la Reserva. La actividad es abierta a todo público, pero requiere inscripción previa.
El tradicional Café Literario regresa este viernes, dedicado a la obra “De amor y de sombra”, de Isabel Allende.
Pintores y fotógrafos dialogan con sus obras en una exposición única. La inauguración será este jueves 11 de septiembre en el Museo Luis Biondi.
Estudiantes, docentes y autoridades del Festival dejaron mensajes y sueños en una “cápsula del tiempo” que será abierta en 2035, en vísperas de la 70ª edición.