“Después de muertos, amarnos más”

Colonia Caroya. ¿Qué pasa en el Cementerio cuando llega alguien nuevo? Es lo que intenta recrear el Grupo Bicarbonato Teatro en esta nueva edición de la obra “Allá en el Camposanto”, cuyas partes anteriores fueron vistas por cientos de personas.

La nueva edición conserva la impronta de invitar al público a recorrer el Cementerio de Colonia Caroya y recordar con cariño a personas públicas y anónimas de la ciudad que cuentan historias que llegan al alma porque los conocimos, porque alguien nos contó sobre ellos, porque nos recuerdan a alguien.

Esta edición tiene diálogos entre personajes que se preparan para una gran bienvenida, con la incertidumbre del momento, con las ilusiones de reencuentro y con los recuerdos de lo que fue la vida de cada uno.

Se podrá ver este sábado a las 18, puntualmente, y se suspenderá por lluvia.

El Cementerio Municipal de Colonia Caroya está en Calle 52 (N) esq. Calle 100.

La entrada será libre y a la gorra

Se recomienda al público que se coloque repelente.

Actuarán: Eloy Andrawos Pazos, Sofía Boscacci, Melisa Diaz Heredia, Noemí Fantini, Ceferino Irusta Boscacci, Leny Migotti, Humberto Patat, Agustina Pazos, Elba Roggio, Santiago Scalisi y Aldo Torletto.

Los acompañarán los músicos Victoria Baudín, Andrés Strasorier y Álvaro Vassia

La Dirección está a cargo de Sofía Boscacci.

Sobre el grupo teatral.

El viejo dilema del huevo o la gallina fue solucionado en el caso de Bicarbonato Teatro, ya el grupo surgió a raíz de la idea de crear una obra de teatro en el Cementerio.

Fue Elba Roggio quien, a fines del 2018, reunió a gran parte del actual elenco, a quienes conocía por experiencias previas en la actuación y en la vida, y les contó lo que había visto en el Cementerio de Asunción de Paraguay: una visita guiada teatralizada en la que los personajes aparecían para contarles en primera persona sus historias y la de su Patria. “¿Y si hacemos algo parecido acá?” fue la mecha que encendió y derivó en la creación del grupo teatral Bicarbonato.

“Allá en el Camposanto” es el nombre de esta obra que ya lleva varias ediciones y muchos personajes, siempre intentando recordar, que es -nada más ni nada menos- volver a pasar por el corazón. Y dejar un mensaje clave: la alegría del encuentro, del reencuentro, de la vida que creemos que sigue y que nos espera allá en el Camposanto.

12-09-2025