Acequias que cuentan historias en el Parque del Oeste

Jesús María. La Municipalidad invita a vecinos y turistas a participar de la actividad “Caminata por las acequias de los regantes”, en el marco del Mes del Senderismo impulsado por la Agencia Córdoba Turismo.

La cita será este domingo a las 15:30. El recorrido partirá desde la entrada del Parque del Oeste (calle Aconcagua s/n) y se adentrará en los senderos menos explorados de la reserva natural, siguiendo el antiguo trazado de acequias que formaron parte del sistema de riego histórico de la región.

La propuesta busca poner en valor tanto el entorno natural como el patrimonio cultural asociado al uso del agua en épocas pasadas. Será una oportunidad para caminar, aprender y reconectarse con la historia del Oeste de la ciudad en un entorno único.

La actividad es gratuita, abierta a todo público y requiere inscripción previa al 3525 539014.

12-09-2025