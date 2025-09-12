Acequias que cuentan historias en el Parque del Oeste

Se corre el 13º Desafío Camino Real: Ciclismo, historia y naturalezaDEPORTE12 de septiembre de 2025
La competencia se hará en el antiguo Camino Real, uniendo parajes históricos. Se realizará sobre recorridos de 40 Km y 80 Km.
Este domingo habrá una caminata guiada por los antiguos canales de riego que recorren la Reserva. La actividad es abierta a todo público, pero requiere inscripción previa.12 de septiembre de 2025
Jesús María. La Municipalidad invita a vecinos y turistas a participar de la actividad “Caminata por las acequias de los regantes”, en el marco del Mes del Senderismo impulsado por la Agencia Córdoba Turismo.
La cita será este domingo a las 15:30. El recorrido partirá desde la entrada del Parque del Oeste (calle Aconcagua s/n) y se adentrará en los senderos menos explorados de la reserva natural, siguiendo el antiguo trazado de acequias que formaron parte del sistema de riego histórico de la región.
La propuesta busca poner en valor tanto el entorno natural como el patrimonio cultural asociado al uso del agua en épocas pasadas. Será una oportunidad para caminar, aprender y reconectarse con la historia del Oeste de la ciudad en un entorno único.
La actividad es gratuita, abierta a todo público y requiere inscripción previa al 3525 539014.
12-09-2025
La competencia se hará en el antiguo Camino Real, uniendo parajes históricos. Se realizará sobre recorridos de 40 Km y 80 Km.
Es la última fecha del certamen que reunió a equipos de distintas localidades. Además del partido decisivo, se disputará el encuentro por el tercer puesto.
La Explanada de la Estación del Ferrocarril será el punto de encuentro para esta jornada que reunirá a instituciones, artistas, emprendedores y familias. Habrá música, juegos, donaciones y el tradicional Paseo de Emprendedores y Artesanos.
Este domingo habrá una caminata guiada por los antiguos canales de riego que recorren la Reserva. La actividad es abierta a todo público, pero requiere inscripción previa.
Es el título de la nueva edición de “Allá en el Camposanto”, la creación de Bicarbonato Teatro. Intenta recrear qué pasa en el Cementerio cuando llega alguien “nuevo”.