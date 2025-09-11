Llega otra noche de café y libros al Museo de la Ciudad Luis Biondi

Jesús María. La Municipalidad invita a participar de una nueva edición del Café Literario. En esta ocasión, el encuentro tendrá como eje central la novela “De amor y de sombra”, escrita por la reconocida autora Isabel Allende.

Se realizará el viernes, de 20 a 22, en el Museo de la Ciudad.

La propuesta ofrece un espacio para compartir lecturas, reflexionar en grupo e intercambiar ideas en un ambiente distendido, acompañado de café.

La actividad es gratuita, pero requiere inscripción previa. Quienes deseen participar pueden anotarse por WhatsApp al 3525 639759. Al confirmar la inscripción, recibirán el material de lectura en formato PDF.

