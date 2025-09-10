“Pintando Paisajes”: arte para redescubrir la ciudad a través de fotografías

Jesús María. La Municipalidad invita a la inauguración de la muestra “Pintando Paisajes”, que incorpora imágenes de la Peña Fotográfica de Córdoba, tomadas durante el 20° Encuentro de Pintores 2025.

Será este jueves a las 18:30, en el Museo de la Ciudad Luis Biondi.

La exposición reúne obras de nueve artistas: Aldana Alonso, Aldo Zanetti, Carlos Thompson, Fernando Sampietro, José Mir, Marcelo Ramos, Sergio Brocal, Verónica Quinteros y Verónica Truyol. Cada uno propone una forma única de mirar el paisaje, a través del color, la forma y la emoción.

“Pintando Paisajes” es una invitación a recorrer la ciudad a través del arte, a detenerse en sus detalles y redescubrir su esencia desde nuevas perspectivas.

La exposición podrá visitarse con entrada libre y gratuita.

