“Pintando Paisajes”: arte para redescubrir la ciudad a través de fotografías

"El desafío de la salud mental actual": charla magistral del Dr. Roberto Federico Ré
Es el fundador de la Red Sanar. Será este jueves, a las 18, en el auditorio de la Sociedad Rural de Jesús María.
Pintores y fotógrafos dialogan con sus obras en una exposición única. La inauguración será este jueves 11 de septiembre en el Museo Luis Biondi.10 de septiembre de 2025
Jesús María. La Municipalidad invita a la inauguración de la muestra “Pintando Paisajes”, que incorpora imágenes de la Peña Fotográfica de Córdoba, tomadas durante el 20° Encuentro de Pintores 2025.
Será este jueves a las 18:30, en el Museo de la Ciudad Luis Biondi.
La exposición reúne obras de nueve artistas: Aldana Alonso, Aldo Zanetti, Carlos Thompson, Fernando Sampietro, José Mir, Marcelo Ramos, Sergio Brocal, Verónica Quinteros y Verónica Truyol. Cada uno propone una forma única de mirar el paisaje, a través del color, la forma y la emoción.
“Pintando Paisajes” es una invitación a recorrer la ciudad a través del arte, a detenerse en sus detalles y redescubrir su esencia desde nuevas perspectivas.
La exposición podrá visitarse con entrada libre y gratuita.
10-09-2025
En el Nawan Resort, de Sinsacate, se hace una nueva edición de la Plenaria Anual del Cluster de Alfalfa, con técnicos, especialistas, empresas e instituciones del sector.
El 10 de septiembre fue establecido por la Organización Mundial de la Salud como Día Mundial para la Prevención del Suicidio. En Colonia Caroya hay un equipo de profesionales que trabaja en el tema.
La categoría quedó entre los cuatro mejores del país y este sábado, ante el local Kimberley, se jugará el pase a la final de la Liga Federal.