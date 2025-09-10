“Pintando Paisajes”: arte para redescubrir la ciudad a través de fotografías

Pintores y fotógrafos dialogan con sus obras en una exposición única. La inauguración será este jueves 11 de septiembre en el Museo Luis Biondi.

10 de septiembre de 2025
Pintando paisajes

Jesús María. La Municipalidad invita a la inauguración de la muestra “Pintando Paisajes”, que incorpora imágenes de la Peña Fotográfica de Córdoba, tomadas durante el 20° Encuentro de Pintores 2025. 

Será este jueves a las 18:30, en el Museo de la Ciudad Luis Biondi.

La exposición reúne obras de nueve artistas: Aldana Alonso, Aldo Zanetti, Carlos Thompson, Fernando Sampietro, José Mir, Marcelo Ramos, Sergio Brocal, Verónica Quinteros y Verónica Truyol. Cada uno propone una forma única de mirar el paisaje, a través del color, la forma y la emoción.

“Pintando Paisajes” es una invitación a recorrer la ciudad a través del arte, a detenerse en sus detalles y redescubrir su esencia desde nuevas perspectivas.

La exposición podrá visitarse con entrada libre y gratuita.

10-09-2025

Síntesis del día