La 78° Expo Rural de Jesús María abre sus puerta al público

05 de septiembre de 2025
Jesús María. La Feria del Centro/Norte cordobés abrirá sus puertas al público este viernes y se podrá visitar hasta el domingo.
Pensando en toda la familia, habrá más de 280 stands y alrededor de 28 foodtrucks que ofrecerán carnes, sandwiches, hamburguesas, cervezas artesanales, sangría nevada, empanadas, tortillas, helados, choripanes, churros; además de comidas típicas y gourmet.
También están previstos espectáculos musicales, ya que la feria dispondrá de dos espacios con carpa, escenario y lugar para sentarse a disfrutar de los shows.
Ya están confirmadas las actuaciones de_ Del Monte, Jessica Benavidez, La Pleyer, Tzigan Gypsy, Tango Trío, Cielo Tierra, Bohemios, Honky Tonk Preachers, Decime Chango y Amiel, entre otros.
En las 24 Has del predio ferial de B° Maabrigo, se encontrará un amplia gama de ofertas de maquinarias y tecnología aplicada a la producción agropecuaria.
La actividad ganadera tendrá su punto máximo en el desfile de los reproductores que fueron elegidos como los mejores de la Expo Rural y su posterior venta, el sábado y el domingo.
Las entradas 6.000 pesos, este viernes, y 10.000 pesos el sábado y el domingo.
Los jubilados, menores de 12 años, estudiantes universitarios (con certificado de alumno regular digital) y discapacitados (con acompañantes), ingresan gratis.
04-09-2025
Se reprogramó el pasado sábado por las condiciones climáticas. Se hará el jueves, de 10 a 13, en la quinta de Arturo Brollo, ubicada en Calle 26 Norte 965.
El primer animal que legó al predio de Malabrigo es Tiberio, un ejemplar de la raza Limousin de 950 Kg arribado desde la provincia de Buenos Aires. Las admisiones conitnuarán hasta el jueves.
Hace 35 años, IES fue la primera institución en formar profesionales en esta materia. Su trayectoria lo posiciona como un aliado estratégico de gran importancia.