La 78° Expo Rural de Jesús María abre sus puerta al público

Jesús María. La Feria del Centro/Norte cordobés abrirá sus puertas al público este viernes y se podrá visitar hasta el domingo.

Pensando en toda la familia, habrá más de 280 stands y alrededor de 28 foodtrucks que ofrecerán carnes, sandwiches, hamburguesas, cervezas artesanales, sangría nevada, empanadas, tortillas, helados, choripanes, churros; además de comidas típicas y gourmet.

También están previstos espectáculos musicales, ya que la feria dispondrá de dos espacios con carpa, escenario y lugar para sentarse a disfrutar de los shows.

Ya están confirmadas las actuaciones de_ Del Monte, Jessica Benavidez, La Pleyer, Tzigan Gypsy, Tango Trío, Cielo Tierra, Bohemios, Honky Tonk Preachers, Decime Chango y Amiel, entre otros.

En las 24 Has del predio ferial de B° Maabrigo, se encontrará un amplia gama de ofertas de maquinarias y tecnología aplicada a la producción agropecuaria.

La actividad ganadera tendrá su punto máximo en el desfile de los reproductores que fueron elegidos como los mejores de la Expo Rural y su posterior venta, el sábado y el domingo.

Las entradas 6.000 pesos, este viernes, y 10.000 pesos el sábado y el domingo.

Los jubilados, menores de 12 años, estudiantes universitarios (con certificado de alumno regular digital) y discapacitados (con acompañantes), ingresan gratis.

04-09-2025