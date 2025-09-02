Empezaron a ingresar los reproductores que estarán en la Expo Rural de Jesús María

Jesús María. Del 5 al 7 de septiembre, la Sociedad Rural de esta ciudad hará su Expo Rural en el predio de B° Malabrigo.

Productores con sus familias y vecinos de la región, podrán disfrutar de los atractivos que ofrece, tanto para mejorar la producción de la zona como de entretenimiento.

Por supuesto, la atención específica del sector agropecuario estará puesta en los reproductores que se expondrán y saldrán a la venta el sábado y el domingo.

Estos son sometidos a un exhaustivo análisis cuando ingresan al predio, a cargo del Jurado de Admisión.

Estos especialistas en cada raza comenzaron su trabajo este martes y continuarán hasta el jueves.

Tiberio se llama el primer animal en ingresó a la 78° Expo Rural. De excelente genética Limousin, llegó de la provincia de Buenos Aires y pertenece a la Cabaña La Cotidiana.

Pesa 950 Kg, y competirá en la “Expo Primavera”, uno de los eventos más importantes de la raza.

Este miércoles se recibirán a los ejemplares de las razas con mejor genética del Norte cordobés: Polled Hereford, Brangus, Braford, Shorthorn, Bonsmara y Angus.

Ingresarán hasta las 14 y serán sometidos a la Jura de Admisión a partir de las 14:30.

Estacionamiento.

El predio de B° Malabrigo ha sido ampliado y se espera gran afluencia de público. A fin de ofrecerles seguridad y comodidad a los expositores y visitantes, se habilitarán dos estacionamientos.

Quienes accedan desde el Sur, deberán tomar el retome de la rotonda de la planta de Arcor y girar a la derecha en la calle de acceso a los barrios Los Alamos, Sierras y Parque y Malabrigo. El estacionamiento Sur estará al frente del predio.

Quienes quieran acceder al predio desde el Norte, el ingreso será por la Ruta E-66, al lado de la Asociación Educativa Pío León, donde habrá una gran playa.

Oficinas céntricas cerradas.

El viernes, las oficinas de la sede céntrica permanecerán cerradas.

02-09-2025