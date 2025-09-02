Harán un Taller en Ganadería Regenerativa

Fernando Arzubi asumió como concejal del bloque Somos Caroya03 de septiembre de 2025
Reemplaza al edil Clever Cadamuro, quien solicitó licencia por razones personales. Había dos concejales electos antes de Arzubi, pero ambos renunciaron a asumir.
Se reprogramó el pasado sábado por las condiciones climáticas. Se hará el jueves, de 10 a 13, en la quinta de Arturo Brollo, ubicada en Calle 26 Norte 965.02 de septiembre de 2025
Colonia Caroya. Debido a las condiciones climáticas del pasado sábado, se reprogramó para este jueves el Primer Taller Teórico-Práctico en Ganadería Regenerativa.
Se hará de 10 a 13, en la quinta de Arturo Brollo, ubicada en Calle 26 Norte 965.
El tema a tratar serán los modelos regenerativos con ovinos.
Será facilitadora la Ing. Zootecnista Marina Ganchegui, especialista en manejo holístico, cofundadora de Sistema R y coordinadora de la Cátedra de Rumiantes Menores en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC.
Esta capacitación valida horas.
02-09-2025
Reemplaza al edil Clever Cadamuro, quien solicitó licencia por razones personales. Había dos concejales electos antes de Arzubi, pero ambos renunciaron a asumir.
La Municipalidad de Colonia Caroya cerró el período para autorizar intervenciones en el arbolado urbano con 700 autorizaciones en tres meses.