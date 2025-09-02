Harán un Taller en Ganadería Regenerativa

Colonia Caroya. Debido a las condiciones climáticas del pasado sábado, se reprogramó para este jueves el Primer Taller Teórico-Práctico en Ganadería Regenerativa.

Se hará de 10 a 13, en la quinta de Arturo Brollo, ubicada en Calle 26 Norte 965.

El tema a tratar serán los modelos regenerativos con ovinos.

Será facilitadora la Ing. Zootecnista Marina Ganchegui, especialista en manejo holístico, cofundadora de Sistema R y coordinadora de la Cátedra de Rumiantes Menores en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC.

Esta capacitación valida horas.

