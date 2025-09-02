La EFA Caroya presenta un nuevo producto de fabricación artesanal: Zapallo en Almíbar

Colonia Caroya. La Escuela de la Familia Agrícola (EFA Caroya) presenta su nuevo producto alimenticio: Zapallo en Almíbar, una conserva que recupera recetas tradicionales de la región y las elabora bajo estrictas normas de calidad y seguridad alimentaria, respetando su perfil artesanal.

Tras una primera experiencia de pre-producción exitosa a fines de 2024, la planta fabril de la institución educativa concretó la producción definitiva en el primer trimestre de este año, sumando una nueva variedad a su línea de dulces que se destacan por su sabor auténtico y su elaboración sin agregados químicos.

Este nuevo producto está disponible en frascos de 450 gr. Cabe destacar que la fábrica de dulces EFA Caroya obtuvo en 2023 el Registro Nacional de Establecimientos (RNE), certificación que le permite ofrecer alimentos para consumo a nivel nacional, con garantía de calidad y origen.

“La producción de Zapallo en Almíbar fue un proceso cuidado desde el inicio, con una receta tradicional que ahora pueden disfrutar nuestros clientes; usamos zapallo de productores de la zona y lo cocinamos en almíbar natural, sin conservantes, lo que realza su textura y sabor”, comenta el Prof. Adrián Zapata, responsable técnico de “La Fábrica” y docente en la institución.

El establecimiento productivo cuenta con un equipo de colaboradores que llevan adelante la elaboración diaria de los productos, mientras que los estudiantes de la escuela realizan allí sus prácticas curriculares con fines pedagógicos, aprendiendo sobre las distintas etapas del proceso productivo como parte de su formación integral.

El Zapallo en Almíbar EFA Caroya ya se encuentra en etapa de distribución, con presencia en puntos de venta regionales, eventos institucionales, ferias y circuitos de comercialización con identidad territorial.

Una vez más, la EFA Caroya refuerza su compromiso con la educación productiva, el desarrollo local y la elaboración de alimentos con sello propio.

02-09-2025