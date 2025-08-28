Taller en Ganadería regenerativa

Colonia Caroya. El Área de Producción de la Municipalidad invita al Primer Taller Teórico-Práctico en Ganadería Regenerativa.

En esta oportunidad, se tratará sobre modelos regenerativos con ovinos.

Será este sábado, de 9 a 12, en la Quinta de Arturo Brollo, ubicada en Calle 26 Norte 965.

Será facilitadora, la Ing. Zootecnista Marina Ganchegui, especialista en manejo holístico, cofundadora de Sistema R y coordinadora de la Cátedra de Rumiantes Menores en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC.

28-08-2025