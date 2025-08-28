Taller en Ganadería regenerativa

Jesús María invita a una nueva jornada de testeos de VIH y sífilis28 de agosto de 2025
Será este viernes en la sede municipal de calle Almafuerte. La campaña “Decidí Saber” busca reforzar la prevención y la detección temprana.
Se dará este sábado, de 9 a 12, en la Quinta de Arturo Brollo, ubicada en Calle 26 Norte 965.28 de agosto de 2025
Colonia Caroya. El Área de Producción de la Municipalidad invita al Primer Taller Teórico-Práctico en Ganadería Regenerativa.
En esta oportunidad, se tratará sobre modelos regenerativos con ovinos.
Será este sábado, de 9 a 12, en la Quinta de Arturo Brollo, ubicada en Calle 26 Norte 965.
Será facilitadora, la Ing. Zootecnista Marina Ganchegui, especialista en manejo holístico, cofundadora de Sistema R y coordinadora de la Cátedra de Rumiantes Menores en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC.
Es la feria educativa, laboral y emprendedora de la región. Será una oportunidad para que jóvenes conozcan las oportunidades de formación. Se hará este viernes.
Este miércoles, la sucursal de Sinsacate del concesionario recibirá una jornada pensada para vivir de cerca las últimas soluciones en conectividad, agricultura digital y servicios integrales.
Más de 1500 integrantes de la Escuela de Suboficiales recorrerán calles del B° Sierras y Parque, el camino a Los Molles y la Ruta R-66.