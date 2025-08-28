Taller en Ganadería regenerativa

Se dará este sábado, de 9 a 12, en la Quinta de Arturo Brollo, ubicada en Calle 26 Norte 965.

28 de agosto de 2025
Taller de Ganadeería Regenerativa

Colonia Caroya. El Área de Producción de la Municipalidad invita al Primer Taller Teórico-Práctico en Ganadería Regenerativa.

En esta oportunidad, se tratará sobre modelos regenerativos con ovinos.

Será este sábado, de 9 a 12, en la Quinta de Arturo Brollo, ubicada en Calle 26 Norte 965.

Será facilitadora, la Ing. Zootecnista Marina Ganchegui, especialista en manejo holístico, cofundadora de Sistema R y coordinadora de la Cátedra de Rumiantes Menores en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC.

28-08-2025

