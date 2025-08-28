Caminata de efectivos de Gendarmería Nacional

Más de 1500 integrantes de la Escuela de Suboficiales recorrerán calles del B° Sierras y Parque, el camino a Los Molles y la Ruta R-66.

SEGURIDAD - POLICIALES28 de agosto de 2025
Gendarmes en Rosario
Jesús María. Este jueves, entre las 14:30 y las 17:30, integrantes de la Escuela de Suboficiales de Gendarmería Nacional Cabo Raúl R. Cuello (aproximadamente 1500 efectivos) realizarán una caminata por inmediaciones del Destacamento Móvil 3, circulando por las calles 132, Parque Los Glaciares y Sierra de Pocho. 

El recorrido continuará por el camino a Los Molles hasta Puerta de Hierro, retornando al Instituto por la vera de la Ruta E-66 hasta la Av. 28 de Julio y La Isla, en B° Los Nogales. 

Se pone en conocimiento a la comunidad de esta actividad programada para que quienes deban circular por la zona en ese horario lo hagan con precaución.

28-08-2025

