Agro 4.0. La Feria de John Deere llega a Conci con tecnología predictiva

Sinsacate. La sucursal de Conci en esta localidad recibe este miércoles uno de los eventos más esperados del año en el sector agropecuario: la edición 2025 de la Feria Original de John Deere, una experiencia única donde lo comercial se fusiona con las últimas tendencias en innovación tecnológica aplicada al agro.

Se espera la presencia de más de un centenar de productores de toda la región, convocados para descubrir soluciones que transforman la manera de producir.

Conectividad y agricultura digital

Este año, la feria itinerante pondrá especial foco en la conectividad, la digitalización y el ecosistema integral de servicios John Deere, con el objetivo de impulsar la productividad y la eficiencia en cada etapa del ciclo productivo.

Los asistentes podrán recorrer stands de posventa y capacitación, participar en estaciones de experiencia inmersiva y conocer en vivo soluciones de cosecha, siembra, pulverización y monitoreo en tiempo real en el Centro de Soluciones Integrales.

“Nuestro compromiso es que cada cliente se lleve soluciones concretas para su negocio, tanto en tecnología como en financiación”, destacó Melina Román, gerente de la sucursal Sinsacate de Conci.

Además, podrán conocer de cerca las propuestas tecnológicas de John Deere para el agro 4.0, como los sistemas Precision Upgrade y el Operations Center, herramientas que integran datos, maquinarias y análisis para una gestión precisa y eficiente de la producción.

Román agregó: “Quienes nos visiten podrán vivir en primera persona simulaciones de cosecha, siembra, pulverización y monitoreo en tiempo real, comprobando cómo la tecnología John Deere transforma la toma de decisiones y optimiza recursos en el campo”.

Financiaciones y promociones exclusivas

Uno de los grandes atractivos de esta edición será la amplia oferta de opciones de financiación y de promociones especialmente diseñadas para el productor.

Durante la jornada, habrá un stand de asesoramiento financiero para elegir el plan más conveniente y se ofrecerán descuentos exclusivos en repuestos originales y alternativos.

También se presentarán propuestas de mantenimiento preventivo y para acceder a componentes y servicios tecnológicos con condiciones diferenciales, disponibles sólo durante la feria.

“En esta edición, cada productor o contratista podrá capacitarse, ver en acción la última tecnología y acceder al plan de financiación ideal para potenciar su producción”, destacó Román.

John Deere Serie S7 con tecnología predictiva

Uno de los momentos más esperados será la avant-premier de la cosechadora John Deere Serie S7, una máquina de última generación que combina tecnología predictiva, mayor capacidad de trabajo y eficiencia en el consumo.

Su presentación exclusiva se realizó el 21 de agosto en la fábrica de la marca y en el evento local se mostrarán todas sus ventajas y el valor que aporta a la producción agropecuaria.

Más de cuatro décadas junto al productor

Con más de 40 años de trayectoria, Conci se ha consolidado como un referente del agro cordobés, ofreciendo una amplia estructura de negocios que incluye: maquinaria John Deere y PLA, repuestos y servicios posventa, semillas y agroinsumos, sistemas de riego por goteo subterráneo y servicio de acopio.

Su compromiso con la innovación y la sustentabilidad la posiciona como un aliado estratégico para el productor que busca crecer, innovar y producir de forma eficiente

28-08-2025