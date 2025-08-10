¡272 millones de pesos por la mitad de un toro!

Jesús María. El viernes se hizo el remate anual de ejemplares de cabaña El Porvenir, en el predio de la Sociedad Rural de Jesús María, en B°Malabrigo.

En él se registró un hecho histórico para la ganadería nacional: pagaron 272 millones de pesos por el 50 por ciento de un toro Brangus.

La subasta había arrancado en 31 millones de pesos y está la posibilidad de que compren el 100 por ciento del animal de tres años y 926 Kg.

“Mafioso” es el nombre del toro colorado que marcó este hito en la ganadería argentina.

“Es un toro que conocen casi todos, combina genotipo con datos, es muy completo en todos sentidos”, resaltó un referente de la Cabaña El Porvenir.

Ciertamente, venía de ser Reservado Gran Campeón Macho Brangus en Palermo y en La Nacional Brangus, realizada a fines de mayo en Corrientes.

Según trascendió, los compradores son Select Debernardi, Cabaña Don Julio, Tres Cruces, Rincón de Iberá, Los Baguales, Agromelú del Norte y Osvaldo El Piri Alegre.

En el remate salieron a la venta 100 ejemplares: 60 toros y 40 vaquillonas preñadas y con servicio.

