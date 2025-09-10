Este jueves llega “el evento” del sector alfalfero en nuestra región

Sinsacate. Este jueves y el viernes se hará en el Nawan Resort una nueva edición de la Plenaria Anual del Cluster de Alfalfa, con técnicos, especialistas, empresas e instituciones del sector.

Es el evento más importante de la cadena de valor de la alfalfa, que reúne a productores socios y no socios del Cluster de Alfalfa_Córdoba y cuenta con el acompañamiento de la Sociedad Rural de Jesús María.

Serán dos jornadas con una agenda cargada de capacitaciones de la mano de los referentes más destacados, espacios de intercambio, aprendizaje cruzado y exposición de tecnologías e insumos.

Este jueves se hará de 11 a 14 y el viernes, de 12 a 16.

10-09-2025