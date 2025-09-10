Este jueves llega “el evento” del sector alfalfero en nuestra región

“El desafío de la salud mental actual”: charla magistral del Dr. Roberto Federico Ré10 de septiembre de 2025
Es el fundador de la Red Sanar. Será este jueves, a las 18, en el auditorio de la Sociedad Rural de Jesús María.
En el Nawan Resort, de Sinsacate, se hace una nueva edición de la Plenaria Anual del Cluster de Alfalfa, con técnicos, especialistas, empresas e instituciones del sector.10 de septiembre de 2025
Sinsacate. Este jueves y el viernes se hará en el Nawan Resort una nueva edición de la Plenaria Anual del Cluster de Alfalfa, con técnicos, especialistas, empresas e instituciones del sector.
Es el evento más importante de la cadena de valor de la alfalfa, que reúne a productores socios y no socios del Cluster de Alfalfa_Córdoba y cuenta con el acompañamiento de la Sociedad Rural de Jesús María.
Serán dos jornadas con una agenda cargada de capacitaciones de la mano de los referentes más destacados, espacios de intercambio, aprendizaje cruzado y exposición de tecnologías e insumos.
Este jueves se hará de 11 a 14 y el viernes, de 12 a 16.
Pintores y fotógrafos dialogan con sus obras en una exposición única. La inauguración será este jueves 11 de septiembre en el Museo Luis Biondi.
El 10 de septiembre fue establecido por la Organización Mundial de la Salud como Día Mundial para la Prevención del Suicidio. En Colonia Caroya hay un equipo de profesionales que trabaja en el tema.
La categoría quedó entre los cuatro mejores del país y este sábado, ante el local Kimberley, se jugará el pase a la final de la Liga Federal.