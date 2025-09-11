Clausuraron un depósito y mandaron intimaciones por uso indebido de fitosanitarios

Llega otra noche de café y libros al Museo de la Ciudad Luis Biondi11 de septiembre de 2025
El tradicional Café Literario regresa este viernes, dedicado a la obra “De amor y de sombra”, de Isabel Allende.
La Provinvia realizó controles en establecimientos agropecuarios de Sinsacate, Jesús María y Colonia Caroya.11 de septiembre de 2025
Toda la zona. La Dirección General de Fiscalización y Control del Ministerio de Bioagroindustria de la Provincia realizó controles de oficio en establecimientos agropecuarios de Sinsacate, Jesús María y Colonia Caroya, a fin de corroborar lo dispuesto por las Leyes N° 9164 y N° 8820.
Durante las inspecciones, se verificó el uso de Receta Fitosanitaria Digital, la habilitación de los equipos de pulverización y de sus operarios, así como las habilitaciones de expendios y depósitos de fitosanitarios. También se relevó la presencia de productos fitosanitarios prohibidos o restringidos.
Como resultado, se clausuró un depósito de fitosanitarios con faja de clausura por no contar con la habilitación correspondiente ante este Ministerio. Además, se intimó a regularizar la habilitación de máquinas pulverizadoras vencidas y el uso de la Receta Fitosanitaria Digital.
Se recuerda que toda aplicación de productos fitosanitarios debe ser realizada con equipos y operarios habilitados, y prescripta a través de la Receta Fitosanitaria Digital emitida por un Asesor Fitosanitario, conforme a la Ley N° 9164.
Para denuncias y consultas comunicarse al 0800-888-82476 o a través de la plataforma digital: https://dgfyc-mayg.hub.arcgis.com/
Se hicieron varias actividades. En Sinsacate, la Municipalidad se unió al festejo de los 25 de docente de la Lic. Leticia Vilchez. Directivos de UEPC sostuvieron que cada vez se elige menos la carrera docente.
El tema llegó al Concejo Deliberante de Jesús María a raíz de la presentación de una nota de la Asociación Educativa Pío León expresando su inquietud por la falta de comunicación del proyecto y su impacto vial y ambiental.