Clausuraron un depósito y mandaron intimaciones por uso indebido de fitosanitarios

Toda la zona. La Dirección General de Fiscalización y Control del Ministerio de Bioagroindustria de la Provincia realizó controles de oficio en establecimientos agropecuarios de Sinsacate, Jesús María y Colonia Caroya, a fin de corroborar lo dispuesto por las Leyes N° 9164 y N° 8820.

Durante las inspecciones, se verificó el uso de Receta Fitosanitaria Digital, la habilitación de los equipos de pulverización y de sus operarios, así como las habilitaciones de expendios y depósitos de fitosanitarios. También se relevó la presencia de productos fitosanitarios prohibidos o restringidos.

Como resultado, se clausuró un depósito de fitosanitarios con faja de clausura por no contar con la habilitación correspondiente ante este Ministerio. Además, se intimó a regularizar la habilitación de máquinas pulverizadoras vencidas y el uso de la Receta Fitosanitaria Digital.

Se recuerda que toda aplicación de productos fitosanitarios debe ser realizada con equipos y operarios habilitados, y prescripta a través de la Receta Fitosanitaria Digital emitida por un Asesor Fitosanitario, conforme a la Ley N° 9164.

Para denuncias y consultas comunicarse al 0800-888-82476 o a través de la plataforma digital: https://dgfyc-mayg.hub.arcgis.com/

11-09-2025