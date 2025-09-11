Clausuraron un depósito y mandaron intimaciones por uso indebido de fitosanitarios

La Provinvia realizó controles en establecimientos agropecuarios de Sinsacate, Jesús María y Colonia Caroya.

11 de septiembre de 2025
Depósito de agroquínicos

Toda la zona. La Dirección General de Fiscalización y Control del Ministerio de Bioagroindustria de la Provincia realizó controles de oficio en establecimientos agropecuarios de Sinsacate, Jesús María y Colonia Caroya, a fin de corroborar lo dispuesto por las Leyes N° 9164 y N° 8820.

Durante las inspecciones, se verificó el uso de Receta Fitosanitaria Digital, la habilitación de los equipos de pulverización y de sus operarios, así como las habilitaciones de expendios y depósitos de fitosanitarios. También se relevó la presencia de productos fitosanitarios prohibidos o restringidos.

Como resultado, se clausuró un depósito de fitosanitarios con faja de clausura por no contar con la habilitación correspondiente ante este Ministerio. Además, se intimó a regularizar la habilitación de máquinas pulverizadoras vencidas y el uso de la Receta Fitosanitaria Digital.

Se recuerda que toda aplicación de productos fitosanitarios debe ser realizada con equipos y operarios habilitados, y prescripta a través de la Receta Fitosanitaria Digital emitida por un Asesor Fitosanitario, conforme a la Ley N° 9164.

Para denuncias y consultas comunicarse al 0800-888-82476 o a través de la plataforma digital: https://dgfyc-mayg.hub.arcgis.com/

11-09-2025

Último momento
Homenaje a Leti Vilchez

Festejaron el Día del Maestro en la zona

11 de septiembre de 2025

Se hicieron varias actividades. En Sinsacate, la Municipalidad se unió al festejo de los 25 de docente de la Lic. Leticia Vilchez. Directivos de UEPC sostuvieron que cada vez se elige menos la carrera docente.

Síntesis del día