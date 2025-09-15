La Dirección de Vivienda atiende este martes en Colonia Caroya

Colonia Caroya. Este martes llegará a la ciudad la Oficina Móvil de la Dirección de Vivienda del Gobierno de Córdoba.

Atenderá en el edificio municipal, en el horario de 9:30 a 13:30.

Se invita a vecinos beneficiarios de todos los programas provinciales de vivienda a acercarse a la Oficina Móvil para recibir documentación a los fines de terminar el trámite de escrituración y ponerlos al día de la situación, ya sea por financiación, cambio de titularidad o fallecimiento.

En el lugar, se atenderá por orden de llegada.

