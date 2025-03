Córdoba. Santiago Moyano nació en Villa del Totoral, jugó en Talleres e Instituto, pero llegó a Primera con Central Córdoba, a los 27 años.

Fue Campeón con la Reserva de Talleres 2017, donde fue compañero de Nahuel Bustos. “Mi pase ya no pertenece a Talleres, pero si hay una venta le corresponde un porcentaje del pase; no pierdo las esperanzas de volver alguna vez, es una espina clavada que me quedó”, asegura el lateral derecho.

Ahora juegan con él Favio Cabral – “lo conozco desde la Reserva, fue el goleador de Talleres en Divisiones Inferiores”- y ahora se sumó Diego Barrera y la figura del equipo, el colombiano Luis Miguel Angulo -“Es crack, un personaje. En la pretemporada me tocó marcarlo en los entrenamientos”-.

Santiago es otro de los jugadores del Norte cordobés que cumplió su sueño de jugar con lo más grandes.

05-03-2025